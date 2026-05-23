Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Расселл виграв спринт у Канаді, Антонеллі програв позицію Норрісу

Олександр Булава — 23 травня 2026, 19:37
Расселл виграв спринт у Канаді, Антонеллі програв позицію Норрісу
Formula 1

У суботу, 23 травня, в межах Гран-прі Канади Формули 1 відбулася спринтерська гонка, де перемогу та 8 залікових очок здобув пілот Мерседес Джордж Расселл.

Старт гонки запам'ятався відчайдушною боротьбою Андреа Кімі Антонеллі, який стартував другим, з Расселом за позицію. Під час якої 19-річний італієць двічі виїхав за межі траси, чим скористався Ландо Норрісу з Макларен.

Оскар Піастрі наприкінці гонки зміг повернути свою четверту позицію у боротьбі з Леклером.

Результати спринтуГран-прі Канади

  1. Джордж Рассел (Мерседес) 
  2. Ландо Норріс (Макларен) 
  3. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) 
  4. Оскар Піастрі (Макларен) 
  5. Шарль Леклер (Феррарі) 
  6. Льюїс Гамільтон (Феррарі) 
  7. Макс Ферстаппен (Ред Булл) 

Спринт – коротка гонка, що охоплює 100 км – приблизно третину дистанції Гран-прі. Переможець здобуває 8 залікових балів, а далі кожен пілот, що розташувався нижче отримує на 1 очко менше.

Гран-прі Канади 2026 року відбудеться у неділю, 24 травня, на автодромі імені Жиля Вільнева. Головна гонка розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Нагадаємо, що пілоти Вільямс Александр Албон та Рейсінг Буллз Ліам Лоусон не взяли участь в кваліфікації до спринту на Гран-прі Канади.

Формула 1 Джордж Рассел

Джордж Рассел

Рассел здобув поул у спринт-кваліфікації Гран-прі Канади
Рассел виграв третю практику Гран-прі Абу-Дабі, Норріс та Ферстаппен у трійці
Пристрасне виконання гімну: юний хлопець розсмішив пілотів Формули-1 під час Гран-прі в Баку
Расселл і Мерседес – близькі до нового контракту
Рассел може отримати штраф за порушення у кваліфікації Гран-прі Австрії

Останні новини