Расселл виграв спринт у Канаді, Антонеллі програв позицію Норрісу

У суботу, 23 травня, в межах Гран-прі Канади Формули 1 відбулася спринтерська гонка, де перемогу та 8 залікових очок здобув пілот Мерседес Джордж Расселл.

Старт гонки запам'ятався відчайдушною боротьбою Андреа Кімі Антонеллі, який стартував другим, з Расселом за позицію. Під час якої 19-річний італієць двічі виїхав за межі траси, чим скористався Ландо Норрісу з Макларен.

Оскар Піастрі наприкінці гонки зміг повернути свою четверту позицію у боротьбі з Леклером.

Результати спринтуГран-прі Канади

Джордж Рассел (Мерседес) Ландо Норріс (Макларен) Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) Оскар Піастрі (Макларен) Шарль Леклер (Феррарі) Льюїс Гамільтон (Феррарі) Макс Ферстаппен (Ред Булл)

Спринт – коротка гонка, що охоплює 100 км – приблизно третину дистанції Гран-прі. Переможець здобуває 8 залікових балів, а далі кожен пілот, що розташувався нижче отримує на 1 очко менше.

Гран-прі Канади 2026 року відбудеться у неділю, 24 травня, на автодромі імені Жиля Вільнева. Головна гонка розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Нагадаємо, що пілоти Вільямс Александр Албон та Рейсінг Буллз Ліам Лоусон не взяли участь в кваліфікації до спринту на Гран-прі Канади.