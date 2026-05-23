Хіба що трапляться якісь дуже дивні події: Ферстаппен спростував чутки про відхід у 2027 році

Чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен підтвердив, що продовжить виступати у Формулі-1 у 2027 році.

Про це гонщик розповів в інтерв'ю De Telegraaf.

На запитання, чи зможуть люди побачити його у Формулі-1 у 2027 році, він відповів:

"Так, безперечно. Хіба що трапляться якісь дуже дивні події, хоча я так не думаю. Сподіваюся, що всі дотримають свого слова. Але я можу підтвердити, що залишаюся у Формулі-1. Співвідношення між двигуном внутрішнього згоряння та електродвигуном становитиме приблизно 60 до 40, трохи залежно від траси. Це ще не ідеальний варіант, але крок у правильному напрямку. І, безперечно, покращення порівняно з нинішньою ситуацією".

Також він розповів деталі щодо продовження контракту з Ред Булл.

"Я нікуди не кваплюся. Найбільше я хотів би бути пов'язаним із Ред Булл до кінця свого життя, я завжди про це казав. Але це рішення не обов'язково ухвалювати прямо сьогодні чи завтра. Буде це тут чи деінде – ідеться про набагато більше, ніж просто контракт у Формулі-1. Я маю на увазі й усі інші проєкти. Щодо цього ми також ведемо переговори з Ред Булл. Особисто я ставлюся до цього дуже спокійно. Не варто робити з цього драму. Навіть якщо з усього цього нічого не вийде, для мене це теж абсолютно нормально. Такий мій підхід до життя".

Нагадаємо, що Форд розглядає можливість залучення Макса Ферстаппена до своєї майбутньої програми у чемпіонаті світу з перегонів на витривалість.