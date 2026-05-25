Чемпіонський характер Антонеллі та провал Макларен: підсумки Гран-прі Канади

Відгримів п'ятий етап Формули-1 сезону-2026 і хоча Канада-2026 не зуміла за епічністю повторити гонку 2011 року, проте назвати заїзд нудним язик не повертається.

Боротьба Мерседес із флешбеками з 2016, битва Ферстаппена та Гамільтона та ностальгія по 2011, провали Макларен та боротьба середняків. Спробуємо розібрати найцікавіше, що відбулось у Монреалі в ніч з неділі 24 травня на понеділок 25-го.

Чемпіонський характер Антонеллі

Не будемо тягнути і почнемо з головного. Андреа Кімі Антонеллі протягом цього етапу продемонстрував справжній чемпіонський характер. І справа тут не лише в характері його пілотування, а й в реакції на помилки та перемогу, що дісталась йому без боротьби. Однак про все по черзі.

Італієць програв обидві кваліфікації напарнику і це не дивує, навпаки, Антонеллі не вистачило дещиці для завоювання чергового поулу. І це вже не "незручне" для Расселла Маямі, а одна з найкращих історично трас британця – останні три поули на автодромі ім. Жиля Вільнева за ним.

Уже під час самих заїздів було видно, що Антонеллі агресував і інколи дарма. Можливо тут дається взнаки досвід, можливо гаряче італійське серце, але Кімі намагався скористатися кожною шпариною, що з'являлась і інколи це шкодило не лише йому, а й загрожувало повторенню Іспанії-2016 року.

Проте навіть після помилок та виїзду за межі треку Антонеллі продовжував виконувати агресивні прийоми, наче усвідомлюючи, що рано чи пізно Джордж поступиться. Джорджм не поступився, але напруга після спринту явно передалась на гонку…

І тут Антонеллі видав перший у сезоні топовий старт, обійшовши свого напарника. І хоча Норріс на проміжній гумі й вирвався на перше місце, однак тривало це свято Макларен не довго. Антонеллі не довго утримував лідерство, явно помилившись наприкінці 6 кола. І що далі? Він знову агресивно боровся з напарником за позицію. У якийсь момент італієць навіть ненадовго обійшов напарника, щоб знову помилитися на гальмуванні і втратити позицію.

Antonelli at turn 1 today pic.twitter.com/N8GGxmWuHx — F1 TROLL (@f1trollofficial) May 24, 2026

На жаль, сильнішого визначила поломка Джорджа Расселла, а не боротьба на трасі, яка не вщухала протягом усього вікенду. Надалі на нас чекає європейське турне, де на папері Расселл знову матиме перевагу досвіду та чимало "зручних" для нього трас, але є відчуття, що з таким лідером чемпіонату виграні поули не гарантують легкої прогулянки.

Найкращий результат Гамільтона, перший подіум Ферстаппена

Цікаво, що ці двоє знову разом і саме вони продовжили розважати публіку після сходу Расселла. Шарль Леклер вчергове невдало провів Гран-прі Канади – монегаск має найгіршу статистику проти своїх партнерів саме в Монреалі, тож очікуваний провал лідера Феррарі дав змогу сяяти серу Льюїсу. Гамільтон краще себе відчував у кваліфікаціях і якщо в спринті 7-разовий чемпіон не зумів реалізувати свій темп, то вже в гонці самоусунення Макларен та Расселла відкрило шлях до другого місця на подіумі, якого він ще не мав у складі Скудерії.

Проте проблеми у конкурентів це шанс не лише для італійської команди. Ред Булл, хоч і не виглядав дуже впевнено протягом етапу, але магія Макса Ферстаппена є магія Макса Ферстаппена. Нідерландець не мав жодного подіуму до цього етапу і такою можливістю він не міг не скористатись, а боротьба 7-разового і 4-разового за друге місце стало нам нагадуванням, чому сезон-2021 був таким захоплюючим.

Протистояння Ферстаппена і Гамільтона на трасі залишаються одними з найбільш принципових в пелотоні і схоже, що насолоджуватися перебування двох легенд у паддоку ми будемо ще щонайменше півтора року, адже обидва саме на передодні Канади спростували будь-які чутки про можливий відхід з Ф-1.

"Хіба що трапляться якісь дуже дивні події, хоча я так не думаю. Сподіваюся, що всі дотримають свого слова. Але я можу підтвердити, що залишаюся у Формулі-1", – казав Ферстаппен.

"У мене все ще дійсний контракт, тому мені все на 100% зрозуміло. І так, я досі зосереджений, досі вмотивований, я всім серцем люблю те, що роблю, і збираюся залишатися тут ще досить довго, тож звикайте до цього", – заявив Гамільтон.

Битва середняків, що залишилась поза увагою

Відразу 7 колективів набрали очки в Канаді, а якщо врахувати спринт, то залікові бали заробили відразу 14 пілотів. Звичайно ми тут повторюємось, бо допомогли командам середнього ешелону проблеми лідерів, однак і між цими колективами відбувалась битва за очки.

Що цікаво, усі гонщики з 5 по 16 місце виявились коловими, лише учасники подіуму та Леклер зуміли проїхати всі 68 кіл дистанції. Ленс Стролл та Валттері Боттас взагалі були в 4 колах! Якусь дивовижну різницю в темпі мали лідери та аутсайдери, однак сама боротьба позаду була захоплюючою, хоч і залишилась непоміченою через важливіші маневри в боротьбі за перемогу та подіум.

Також Франко Колапінто продемонстрував свою найкращу гонку в кар'єрі, фінішувавши шостим і загалом аргентинець набрав чудову форму двічі поспіль, опинившись вище за напарника в підсумковому протоколі, та ще й набравши чимало очок.

Ну дуже вдалий вікенд видався для Естебана Окона і тут радше не про очікування високих позицій, а про загальні настрої, що кружляють над французом. Низка ЗМІ повідомляли про конфлікт Окона з керівником команди та можливий пошук японського пілота через зв'язки Хаас з Тойотою. І хоча сам француз все спростовує, але диму без вогню не буває і чергова поразка напарнику явно не додає плюсів до аргументів за те, щоб залишити Естебана в команді.

Хоча головним невдахою етапу став Алекс Албон, який спочатку в практиці переїхав бабака, через що не зумів стартувати у спринт-кваліфікації, а пізніше протягом гонки тайця вибив Оскар Піастрі.

Albon showing up to the Williams garage after practice pic.twitter.com/lMwJQiD5kJ — F1 TROLL (@f1trollofficial) May 23, 2026

BYD хоче в Формулу-1

Найбільшою новиною, що ширилась європейськими ЗМІ напередодні етапу в Канаді були все ж не конфлікти в Хаас, а потенційний прихід 12 команди у Формулу-1.

Китайський виробник автомобілів зацікавлений у приході до "королеви автоспорту" і має навіть декілька варіантів, один з яких це викуп колективу Альпін, а інший – створення нової команди, якою керуватиме… Крістіан Горнер.

Так так, згідно з повідомленнями різних закордонних ЗМІ один з найодіозніших менеджерів в історії Ф-1 провів успішні переговори з BYD щодо потенційного запуску проєкту.

З одного боку бачити нові обличчя завжди приємно, з іншого не зрозуміло наскільки серйозно поставиться китайський виробник до Формули-1 і чи зможе Горнер реалізувати надані йому можливості. Приклад Астон Мартін добре доводить, що навіть найбільші інвестиції можуть залишити тебе далеко позаду високих місць.

Феррарі етапу

Звичайно тут по традиції всі очікують побачити Скудерію, однак італійський колектив провів доволі стабільний етап, реалізувавши свої стартові позиції як найкраще. А от Макларен…

"Папая" ще після Японії відчувалась найбільшою загрозою для Мерседес, Маямі це довів, Канада б мала закріпити відчуття, що Норріс, Піастрі і компанія боротимуться за перемоги, однак все пішло не за планом.

Якщо спринт ще видався вдалим, враховуючи, що помилки Антонеллі дозволили Норрісу посісти другу сходинку, то ось гонка виявилась нічним кошмаром.

Протягом усіх вихідних вболівальники, та й команди, очікували на дощ, який знову вирішив не з'являтися на святі автоспорту, однак цього не врахували Макларен, які поставили обом своїм пілотам проміжну гуму на старті.

Ландо Норріс гарно стартував і навіть вирвався в лідери, але дуже швидко був вимушений заїжджати на піт-стоп за новими покришками, як і Оскар Піастрі, який впродовж гонки ще й торпедував Алекса Албона.

Враховуючи палку боротьба Расселл-Антонеллі та схід британця можна вважати, що Макларен втратили щонайменше 30-33 очки, а можливо й більше.