Макларен пропустить перший день тестів Формули-1 у Барселоні

Команда Макларен не братиме участь у перший день передсезонних тестів Формули-1 у Барселоні.

Про це повідомляє The Race.

Цього року буде три тести через запровадження абсолютно нових правил щодо автомобілів та двигунів. Перший з них відбудеться в Барселоні упродовж п'яти днів. Команди зможуть брати участь максимум у трьох з них.

За словами керівника команди Макларен Андреа Стелли, програма підготовки "йде за планом", але масштаб змін у регламенті змушує бути обережними. Наразі болід проходить фінальні перевірки на стендах AVL в Австрії, після чого одразу буде доставлений до Барселони.

"Ми плануємо почати тести або у другий, або у третій день, тому у перший день ми не виходимо на трасу. Ми хотіли дати собі максимально можливий час для розробки", – сказав Стелла.

Команда не проводила окремого шейкдауну, тому дебют MCL40 на трасі відбудеться безпосередньо під час тестів.

"Очевидно, що між тестами та першою гонкою будуть оновлення практично для кожного автомобіля. Але ми вважали, що в економічному плані сезону важливо стартувати та запускати автомобіль у найконкурентнішому пакеті та конфігурації", – додав Стелла.

На відміну від Макларен, більшість конкурентів уже провели або завершують шейкдауни. Ауді, Феррарі, Мерседес, Альпін та інші планують почати тестування з першого дня, роблячи ставку на надійність і максимальний час на трасі.

Раніше повідомлялося, що не всі 11 команд Формули-1 встигнуть підготувати свої боліди до початку перших тестів, які стартують 26 січня на автодромі в Барселоні.