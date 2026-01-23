Українська правда
Альпін опублікували оновлену ліврею на сезон-2026

Володимир Максименко — 23 січня 2026, 14:20
Альпін оновили ліврею
Альпін

Команда Формули-1 Альпін оновила ліврею на сезон-2026.

Пресслужба французького колективу опублікувала презентацію боліду.

Колектив провів подію на круїзному лайнері, продемонструвавши свій болід А526 та оновлену ліврею, яка візуально мало відрізняється від попередніх двох років.

Нагадаємо, що з нового сезону Альпін більше не використовуватимуть свої мотори – тепер силові установки для команди постачатиме Мерседес. 

Сезон-2025 пройшов для французького колективу невдало – з трьох задіяних пілотів лише П'єр Гаслі зміг набрати очки (22), тоді як Джек Дуен та Франко Колапінто залишились із нулем – Дуен, у підсумку, залишив команду.

Раніше нові болід та ліврею на наступну кампанію презентували у Феррарі.

