Альпін опублікували оновлену ліврею на сезон-2026

Команда Формули-1 Альпін оновила ліврею на сезон-2026.

Пресслужба французького колективу опублікувала презентацію боліду.

Колектив провів подію на круїзному лайнері, продемонструвавши свій болід А526 та оновлену ліврею, яка візуально мало відрізняється від попередніх двох років.

Countless hours, dedication and team work has formulated our car.



Introducing… A526 🏎️ pic.twitter.com/tmNfQXKwYM — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 23, 2026

Нагадаємо, що з нового сезону Альпін більше не використовуватимуть свої мотори – тепер силові установки для команди постачатиме Мерседес.

Сезон-2025 пройшов для французького колективу невдало – з трьох задіяних пілотів лише П'єр Гаслі зміг набрати очки (22), тоді як Джек Дуен та Франко Колапінто залишились із нулем – Дуен, у підсумку, залишив команду.

Раніше нові болід та ліврею на наступну кампанію презентували у Феррарі.