Альпін опублікували оновлену ліврею на сезон-2026
Команда Формули-1 Альпін оновила ліврею на сезон-2026.
Пресслужба французького колективу опублікувала презентацію боліду.
Колектив провів подію на круїзному лайнері, продемонструвавши свій болід А526 та оновлену ліврею, яка візуально мало відрізняється від попередніх двох років.
Нагадаємо, що з нового сезону Альпін більше не використовуватимуть свої мотори – тепер силові установки для команди постачатиме Мерседес.
Сезон-2025 пройшов для французького колективу невдало – з трьох задіяних пілотів лише П'єр Гаслі зміг набрати очки (22), тоді як Джек Дуен та Франко Колапінто залишились із нулем – Дуен, у підсумку, залишив команду.
Раніше нові болід та ліврею на наступну кампанію презентували у Феррарі.