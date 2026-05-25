Антонеллі виграв четверту гонку поспіль, Гамільтон у боротьбі з Ферстаппеном фінішував другим на Гран-прі Канади

Сьогодні, в ніч з 24 на 25 травня, завершився п'ятий етап Формули-1 – Гран-прі Канади. Перемогу в Монреалі здобув гонщик Мерседес Андреа Кімі Антонеллі, для якого це перше місце стало четвертим поспіль.

Позаду італійського гонщика, який покращив свою перевагу в загальному заліку, фінішував 7-разовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон. Інший багаторазовий чемпіон Макс Ферстаппен став третім.

Зауважимо, що до фінішу доїхали 16 пілотів з 22. Зокрема зійшов гонщик Мерседес Джордж Расселл, чинний чемпіон світу Ландо Норріс, 44-річний Фернандо Алонсо, а також Алекс Албон, Ліам Лоусон та Серхіо Перес.