Бондарев успішно завершив сезон Формули-4

Український пілот команди Формули-4 Prema Racing та учасник академії Williams Racing Олександр Бондарев успішно завершив сезон італійської Ф-4, фінальний етап якої відбувся на одному з найвідоміших гоночних треків – Autodromo Nazionale Monza.

Український, гонщик, що нещодавно завершив 10-річну кар'єру у картингу та розпочав свій формульний шлях, змагався з близько 40 пілотами з усього світу.

Олександр Бондарев

Для Олександра це були другі змагання після дебюту у Ф-4. На цьому етапі гонщик показав свій найкращий результат, здобувши 11-ту позицію у першій гонці, до цього його найкращим результатом була 18-те місце в Барселоні.

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Усі три гонки пройшли під італійським дощем, що ускладнювало ситуацію на трасі. Протягом усіх гонок відбувалося багато зіткнень та аварій, тому більшу частину змагань пілоти їхали під жовтим прапором та у супроводі автомобіля безпеки.

Олександр Бондарев у боліді Формули-4 на етапі в Монці

Проїхавши лише 2 етапи з 7, Бондарев завершив чемпіонат Формули-4 на 30 сходинці з 52 пілотів, а в заліку новачків українець посів 19 сходинку з 31-ї.

Попереду на Олександра Бондарева очікує міжсезоння, де він продовжить підготовку до сезону 2025, у якому візьме участь у чемпіонаті Близького Сходу, який розпочнеться в Кувейті в середині січня, та в італійській Формулі-4 у складі формульної команди Prema Racing.

Українець в ексклюзивному коментарі Чемпіону заявив, що готовий боротися за найвищі місце вже наступного року:

"У найближчі 2 місяці я маю дуже інтенсивний графік тестів на різних трасах, де будуть відбуватися перегони Італійської Ф-4 наступного року. Крім того, у січні-лютому я візьму участь у чемпіонаті Близького Сходу. В мене є ціль вигравати і я вважаю, що маю всі шанси це зробити. Я маю величезну підтримку багатьох професіоналів та вболівальників з України та всього світу, тому я дуже хочу показати високі результати у 2025 році".

Також Олександр поділився, що має прогрес в адаптації до нового боліда:

"За 2 етапи Італійської F4, які я проїхав, відбувся великий прогрес у моєму вмінні пілотування боліда та можливостях реагування у складних гоночних ситуаціях. На міжсезонних тестах я буду мати ще багато часу за кермом і процес навчання та адаптації значно прискориться. Я впевнений, що зможу показати високі результати наступного сезону, незважаючи на дуже сильних суперників", – підсумував Бондарев.