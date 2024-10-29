Бондарев успішно завершив сезон Формули-4
Український пілот команди Формули-4 Prema Racing та учасник академії Williams Racing Олександр Бондарев успішно завершив сезон італійської Ф-4, фінальний етап якої відбувся на одному з найвідоміших гоночних треків – Autodromo Nazionale Monza.
Український, гонщик, що нещодавно завершив 10-річну кар'єру у картингу та розпочав свій формульний шлях, змагався з близько 40 пілотами з усього світу.
Для Олександра це були другі змагання після дебюту у Ф-4. На цьому етапі гонщик показав свій найкращий результат, здобувши 11-ту позицію у першій гонці, до цього його найкращим результатом була 18-те місце в Барселоні.
Усі три гонки пройшли під італійським дощем, що ускладнювало ситуацію на трасі. Протягом усіх гонок відбувалося багато зіткнень та аварій, тому більшу частину змагань пілоти їхали під жовтим прапором та у супроводі автомобіля безпеки.
Проїхавши лише 2 етапи з 7, Бондарев завершив чемпіонат Формули-4 на 30 сходинці з 52 пілотів, а в заліку новачків українець посів 19 сходинку з 31-ї.
Попереду на Олександра Бондарева очікує міжсезоння, де він продовжить підготовку до сезону 2025, у якому візьме участь у чемпіонаті Близького Сходу, який розпочнеться в Кувейті в середині січня, та в італійській Формулі-4 у складі формульної команди Prema Racing.
Українець в ексклюзивному коментарі Чемпіону заявив, що готовий боротися за найвищі місце вже наступного року:
"У найближчі 2 місяці я маю дуже інтенсивний графік тестів на різних трасах, де будуть відбуватися перегони Італійської Ф-4 наступного року. Крім того, у січні-лютому я візьму участь у чемпіонаті Близького Сходу. В мене є ціль вигравати і я вважаю, що маю всі шанси це зробити. Я маю величезну підтримку багатьох професіоналів та вболівальників з України та всього світу, тому я дуже хочу показати високі результати у 2025 році".
Також Олександр поділився, що має прогрес в адаптації до нового боліда:
"За 2 етапи Італійської F4, які я проїхав, відбувся великий прогрес у моєму вмінні пілотування боліда та можливостях реагування у складних гоночних ситуаціях. На міжсезонних тестах я буду мати ще багато часу за кермом і процес навчання та адаптації значно прискориться. Я впевнений, що зможу показати високі результати наступного сезону, незважаючи на дуже сильних суперників", – підсумував Бондарев.