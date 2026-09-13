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Бондарев відіграв 8 позицій, завершивши в першій десятці фінальну гонку сезону FREC

Олександр Булава — 13 вересня 2026, 18:21
Бондарев відіграв 8 позицій, завершивши в першій десятці фінальну гонку сезону FREC
Олександр Бондарев
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Український пілот команди Van Amersfoort Racing Олександр Бондарев відіграв вісім позицій і завершив у першій десятці фінальну гонку сезону Формули регіонального європейського чемпіонату (FREC), яка відбулася на трасі в німецькому Гоккенгаймі.

Українець стартував із 16-го місця та зміг прорватися на восьму позицію. Переможцем гонки став британсько-американський пілот Себастьян Велдон. Другу позицію посів італієць Емануеле Олів'єрі, а трійку лідерів замкнув Олександр Абхазава з Казахстану.

За підсумками етапу чемпіоном серії став італійський пілот Емануеле Олів'єрі, який набрав 200 очок.

Нагадаємо, що напередодні Бондарев став переможцем третьої гонки на етапі FREC в італійській Імолі. Таким чином, 17-річний хлопець став першим українським пілотом, хто здобув звитягу в Регіональних Формулах.

Олександр Бондарев

Олександр Бондарев

Бондарев відіграв 11 позицій та фінішував 8-м у першій гонці фінального етапу в регіональній Формулі
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