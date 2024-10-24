Бондарев представив новий шолом у кольорах прапора України
Український гонщик команди Формули-4 Prema Racing та пілот академії Вільямс Олександр Бондарев представив оновлений дизайн шолома до завершального Гран-прі Монци, яке відбудеться з 25 по 27 жовтня.
Новий шолом українця виконаний у синьо-жовтих кольорах, таку ж палітру обрала собі команда Вільямс на Гран-прі Формули-1 в Мексиці після оголошення нового партнера – Mercado Libre. Дизайнером став українець Євгеній Черняк.
Зазначимо, що Олександр Бондарев проведе своє друге Гран-прі у Формулі-4, етап в італійські Монці стане завершальним у сезоні, а вже наступного року українець буде повноцінним гонщиком команди Prema Racing у Ф-4.
Розклад Гран-прі Формули-4 в Монці
П'ятниця, 25 жовтня
9:30 - 10:10. Перша практика
13:35 - 14:15. Друга практика
17:40 - 17:55. Перша кваліфікація
18:05 -18:20. Друга кваліфікація
Субота, 26 жовтня
10:25. Перша гонка
15:20. Друга гонка
Неділя, 27 жовтня
11:25. Третя Гонка