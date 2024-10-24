Бондарев представив новий шолом у кольорах прапора України

Український гонщик команди Формули-4 Prema Racing та пілот академії Вільямс Олександр Бондарев представив оновлений дизайн шолома до завершального Гран-прі Монци, яке відбудеться з 25 по 27 жовтня.

Новий шолом українця виконаний у синьо-жовтих кольорах, таку ж палітру обрала собі команда Вільямс на Гран-прі Формули-1 в Мексиці після оголошення нового партнера – Mercado Libre. Дизайнером став українець Євгеній Черняк.

An engine cover fit for a Latin American double header 🔥



Returning for the first time in 31 years, our engine cover will feature yellow at the Mexican and Brazilian Grands Prix, in collaboration with @ML_Argentina 🟡🤝 — Williams Racing (@WilliamsRacing) October 24, 2024

Зазначимо, що Олександр Бондарев проведе своє друге Гран-прі у Формулі-4, етап в італійські Монці стане завершальним у сезоні, а вже наступного року українець буде повноцінним гонщиком команди Prema Racing у Ф-4.

Розклад Гран-прі Формули-4 в Монці

П'ятниця, 25 жовтня

9:30 - 10:10. Перша практика

13:35 - 14:15. Друга практика

17:40 - 17:55. Перша кваліфікація

18:05 -18:20. Друга кваліфікація

Субота, 26 жовтня

10:25. Перша гонка

15:20. Друга гонка

Неділя, 27 жовтня

11:25. Третя Гонка