Бондарев показав свій найкращий результат у Формулі-4 на Гран-прі в Монці

У суботу, 26 жовтня, відбулась перша гонка на сьомому етапі італійської Формули-4 – перегони на автодромі "Монца" в однойменному місті в Італії.

Український гонщик команди Формули-4 Prema Racing та пілот академії Вільямс Олександр Бондарев показав свій найкращий результат в Ф-4: Фінішував 12-м. До цього його найкращим показником була 18 позиція на третій гонці в іспанській Барселоні.

Зазначимо, що з 30 хвилин гонки лише 8 були без сейфтікару, протягом усього іншого проміжку часу машина безпеки була присутня через вологу трасу.

Окрім гонщика Prema у Формулі-4 виступає ще один пілот з українським прапором – Олександр Савінков, який заявлений за AKM Motorsport. Однак, на початку 2024 року, проєкт "Формула 1 робить ВЖЖЖ" з'ясувала, що він є росіянином.

Нагадаємо, Бондарев проведе своє друге Гран-прі у Формулі-4, етап в італійській Монці стане завершальним у сезоні, а вже наступного року українець буде повноцінним гонщиком команди Prema Racing у Ф-4.

Друга гонка в Монці відбудеться сьогодні, 26 жовтня о 15:20 за київським часом. Останній заїзд пройде 27 жовтня та розпочнеться об 11:25 за Києвом.