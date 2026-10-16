Бондарев візьме участь у Кубку світу Формули-4 у складі SJM Theodore Racing

Український пілот Олександр Бондарев змагатиметься у складі місцевої команди SJM Theodore Racing на Кубку світу Формули-4, який відбудеться у китайському Макао.

Про це автогонщик повідомив у своїх соцмережах.

"Це буде моя перша поїздка до Макао, і я дуже радію можливості проїхатися по цій дивовижній та історичній трасі"!, – зазначив Бондарев.

Варто зазначити, що Кубок світу Формули-4 – це окремий від основної серії турнір, який вперше провели у 2025 році в межах Гран-прі Макао на місцевій трасі Гіа. Тоді переможцем став француз Жюль Руссель.

Цьогоріч Кубок світу Формули-4 також відбудеться на Гіа. Змагання триватимуть з 19 по 22 листопада.

На відміну від попереднього розіграшу стартову решітку було збільшено з 20 до 24 позицій. Загалом у змаганнях візьмуть участь 12 команд, що представляють 10 країн.

FIA

Додамо, що SJM Theodore Racing співпрацює з LN4 Fusion, яку заснував відомий британський пілот Макларена Ландо Норріс.

Нагадаємо, що напередодні керівник команди Формули-1 Вільямс Джеймс Воулз оцінив перспективи українського пілота Олександра Бондарева.