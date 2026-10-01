Бондарев підписав контракт з командою R-ace GP

Український пілот Олександр Бондарєв приєднується до команди R-ace GP на сезон 2027 року Формули регіонального європейського чемпіонату (FREC).

Про це повідомляє пресслужба команди.

Деталі угоди не розголошуються.

"Тести, які ми провели з Олександром цього літа, дали дуже позитивні результати як щодо його виступів на трасі, так і щодо якості його інтеграції в команду. Його природна швидкість, менталітет та працьовитість дають нам усі підстави підійти до сезону 2027 року з великими амбіціями. Його вражаючий перехід до FREC лише посилив наше захоплення", – заявив керівник команди Тібо де Меріндоль.

Нагадаємо, у вересні українець став пілотом команди Van Amersfoort Racing, приєднавшись на два останніх етапи сезону FREC.

У вересні Бондарев дебютував у Формулі Європи (FREC). У першій гонці вікенду в Імолі українець фінішував на подіумі та став переможцем третьої. Таким чином, 17-річний хлопець став першим українським пілотом, хто здобув звитягу в Регіональних Формулах.