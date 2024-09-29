15-річний Бондарев завершив третю гонку у Формулі-4

У неділю, 29 вересня, відбулась третя гонка на шостому етапі італійської Формули-4 – перегони на автодромі "Каталунья" в іспанській Барселоні.

15-річний український гонщик команди Prema Racing Олександр Бондарев завершив свою третю гонку. Українець стартував з 21 позиції, та на старті відіграв дві.

Фінішував 18-м, поступившись лідеру гонки, австралійцю Джеку Бітону на 16,424 секунди. Для Бондарева – це найкращий результат за три гонки у Формулі-4

Окрім гонщика Prema у Формулі-4 виступає ще один пілот з українським прапором – Олександр Савінков, який заявлений за AKM Motorsport та завершив етап на 27-м. Однак, на початку 2024 року, проєкт "Формула 1 робить ВЖЖЖ" з'ясувала, що він є росіянином.

Напередодні Бондарев дебютував у Формулі-4. Свій перший етап українець розпочав 22-м та зміг фінішувати на 19-й позиції (програв +16,7 секунди переможцю).

Наступний етап пройде з 25 по 27 жовтня в італійській Монці.