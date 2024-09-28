Бондарев фінішував 19-м на своєму дебютному етапі у Формулі-4

У суботу, 28 вересня, відбувся шостий етап італійської Формули-4 – гонка на автодромі "Каталунья" в іспанській Барселоні.

15-річний український гонщик команди Prema Racing Олександр Бондарев завершив свій дебютний етап. Українець розпочав перегони 22-м та зміг фінішувати на 19-й позиції (програв +16,7 секунди переможцю).

Впродовж гонки було два автомобілі безпеки, які виїжджали через вильоти пілотів за межі траси.

У неділю, 29 вересня, відбудеться друге та третя гонка на етапі в Барселоні (початок – о 11:10 та 17:05 за київським часом).

Нагадаємо, що Бондарев приєднався до професійної гоночної академії Williams Racing у 2023 році.

Зазначимо, що окрім гонщика Prema у Формулі-4 виступає ще один пілот з українським прапором – Олександр Савінков, який заявлений за AKM Motorsport та завершив етап на 22-й позиції. Однак на початку 2024 року, проєкт Формула 1 робить ВЖЖЖ з'ясувала, що він є росіянином.