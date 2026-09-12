Бондарев відіграв 11 позицій та фінішував 8-м у першій гонці фінального етапу в регіональній Формулі

Український пілот команди Van Amersfoort Racing Олександр Бондарев, стартувавши з 19-ї позиції, зумів фінішувати восьмим у першій гонці фінального етапу Формули регіонального європейського чемпіонату (FREC) в німецькому Гоккенгаймі.

Окрім цього результату, Бондарев здобув звання найкращого новачка цих змагань.

Зауважимо, що переможцем цього старту став польський пілот Ян Пшировський. Другу позицію посів британець Кін Накамура-Берта, а трійку лідерів замкнув представник ОАЕ Рашид Аль-Дахері.

Заключна гонка FREC відбудеться в неділю, 13 вересня. Змагання розпочнуть о 17:15 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні Бондарев став переможцем третьої гонки на етапі FREC в італійській Імолі. Таким чином, 17-річний хлопець став першим українським пілотом, хто здобув звитягу в Регіональних Формулах.