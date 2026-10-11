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Керівник Вільямс: Бондарев пересів у болід FREC і тепер домінує

Олег Дідух — 11 жовтня 2026, 12:25
Керівник Вільямс: Бондарев пересів у болід FREC і тепер домінує
Олександр Бондарев
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Керівник команди Формули-1 Вільямс Джеймс Воулз оцінив перспективи українського пілота Олександра Бондарева, який є частиною молодіжної програми Вільямс.

Слова Воулза наводить Beyond the Grid.

"Саша Бондарев зараз тут, внизу. Складний рік в Формулі-4 видався… Пересів у болід Регіональної Європейської Формули і тепер домінує. Хіба не цікаво? Але потрібний правильний момент, щоб побачити талант. Це те, що я намагаюсь розпізнати", – заявив Воулз.

Нагадаємо, на 2027 рік Бондарев підписав контракт із командою R-ace GP і виступатиме у Формулі регіонального європейського чемпіонату (FREC).

У вересні поточного року Бондарев дебютував у FREC у складі команди Van Amersfoort Racing.

Олександр Бондарев

Олександр Бондарев

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