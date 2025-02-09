На початку гонки був другим: Бондарев фінішував двадцять п'ятим на етапі Формули-4
Талановитий український пілот академії Вільямс Олександр Бондарев, що виступає за команду Prema Racing, у другій гонці третього етапу Формули-4 посів 25 місце.
Олександру відразу після старту завдяки вдалому маневру вдалося вийти на друге місце. Невдовзі він знову опустився на третю сходинку.
Через певний час був введений режим сейфті-кару. На рестарті Бондарев втратив кілька позицій.
Надалі сталося прикре зіткнення з напарником по команді. Українець змушений був піти на пітстоп. На жаль, у гонку вдалося повернутися лише 25-м. На такій позиції він і прийшов до фінішу.
Зазначимо, що вчорашню гонку Олександр завершив на восьмій сходинці.
Нагадаємо, напередодні українець зумів знову покращити свій найкращий результат сезону та вдруге поспіль піднятися на подіум.
Раніше 15-річний киянин в ексклюзивному коментарі Чемпіону розповів про дебют у Ф-4 Середнього Сходу та адаптації до перегонів в Абу-Дабі.