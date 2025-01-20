Бондарев – про Формулу-4 Середнього Сходу: Відчуття від гуми, ніби їдеш на яєчній шкарлупі

Український пілот академії Вільямс Олександр Бондарев, що виступає за команду Prema Racing, заявив, що гума на етапах Формули-4 Середнього Сходу найбільш вразлива з усього на чому він їздив.

Про це українець розповів в ексклюзивному коментарі Чемпіону після завершення першого етапу чемпіонату.

"До треку я адаптувався досить швидко, протягом вже першого тестового дня, бо вивчив трек працюючи на симуляторі. Та звичайно відчуття в машині дуже відрізняються від симулятора, особливо складно було адаптуватись до гуми, на якій я раніше не їздив і яка використовується в цьому Чемпіонаті. Вона найбільш вразлива з усього на чому я їздив раніше. Відчуття ніби їдеш на яєчній шкарлупі – хоч одне блокування коліс і про гарний темп можна забути (посміхається)".

Також Олександр поділився відчуттями свого прогресу та сказав, що продовжує працювати над собою для покращення результатів:

"Безумовно мені є ще багато, над чим працювати та що вдосконалювати. Для мене важливо, що від першого тренування до третьої гонки є прогрес, мені вдалось скоротити відставання від лідерів на 0,7 сек. Другий етап розпочинається одразу і завершиться у четвер. Я продовжую вчитись та вдосконалюватись. Знаю, що роботи над собою попереду дуже багато. Побачимо по результатах.

Нагадаємо, що у завершальній, третій, гонці етапу в Абу-Дабі зумів фінішувати на одинадцятому місці, втримавши суперників позаду після завершення машини безпеки на останньому колі перегонів.

Український гонщик завоював свої перші залікові пункти на етапі Ф-4 Середнього Сходу, зазначимо, що за фініш на 11 місці українець отримав 2 очки. Наразі він розташувався на 16 позиції в особистому заліку.

Олександр Бондарев за кермом боліда Формули-4

У своїй першій гонці Бондарев фінішував 16-м, а під час другого заїзду йому довелося зійти з дистанції.

Нагадаємо, що перед стартом даного етапу виник інцидент: організатори з якоїсь причини вирішили змінити у заявці національність Олександра Бондарева.

Зазначимо, що уже 22 січня розпочнеться другий етап змагань, який також відбудеться на трасі Яс-Марина в Абу-Дабі, однак за іншої конфігурації.