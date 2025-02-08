Бондарев став восьмим на етапі Формули-4

Український пілот академії Вільямс Олександр Бондарев, що виступає за команду Prema Racing, у першій гонці третього етапу Формули-4 посів 8 місце.

Бондарев за результатами кваліфікації на автодромі у Дубаї стартував на 14-й позиції. Вже на другому колі він зміг покращити своє місце та став 11-м.

Під час гонки відбулось два рестарти, під час останнього український пілот знову покращив свою позицію. Наприкінці перегонів стюарди показали червоний прапор, українець у підсумку став 8-м.

Нагадаємо, напередодні українець зумів знову покращити свій найкращий результат сезону та вдруге поспіль піднятися на подіум.

Раніше 15-річний киянин в ексклюзивному коментарі Чемпіону розповів про дебют у Ф-4 Середнього Сходу та адаптації до перегонів в Абу-Дабі.