Бондарев вдруге поспіль піднявся на подіум Формули-4 Середнього Сходу

Український пілот академії Вільямс Олександр Бондарев, що виступає за команду Prema Racing, успішно завершив другу гонку на другому етапі Формули-4 Середнього Сходу.

Українець зумів знову покращити свій найкращий результат сезону, фінішувавши сьомим на трасі Яс-Марина в Абу-Дабі, ОАЕ. Бондарев стартував третім через правило реверсивної стартової решітки (після першої гонки пілоти з топ-10 міняються місцями).

Гонщик Prema Racing на початку зумів пройти одного суперника, довго утримуючи другу позицію, проте перед виїздом машини безпеки українець поступився нідерландцю Рено Франко. Після рестарту Олександр Бондарев втратив ще кілька позицій у боротьбі та фінішував на підсумковій сьомій сходинці.

Український пілот став найкращим серед новачків чемпіонату та вдруге поспіль потрапив на подіум у межах етапу Формули-4 Середнього Сходу.

За фініш на сьомому місці український гонщик заробив 8 балів та тепер має 16 в особистому заліку чемпіонату. Сьогодні, 23 січня, українець проведе завершальну гонку другого етапу Формули-4 Middle East, початок – о 19:30 за київським часом.

Раніше 15-річний киянин в ексклюзивному коментарі Чемпіону розповів про дебют у Ф-4 Середнього Сходу та адаптації до перегонів в Абу-Дабі.