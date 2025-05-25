Бондарев фінішував у кроці від першої десятки у третій гонці другого етапу Формули-4

Сьогодні, 25 травня, відбулася третя гонка другого етапу сезону італійської Формули-4, в якій українець Олександр Бондарев у складі команди Prema Racing фінішував одинадцятим.

Після не найвдалішого виступу у першому заїзді, український учасник молодіжної академії Вільямса зумів реабілітуватися та значно покращити свої позиції.

На старті своєї другої гонки Олександр пройшов двох опонентів, вирвавшись на 14-те місце, а трохи згодом піднявся ще вище, хоча майже одразу він цю позицію програв.

Після того, як на трасу виїжджала машина безпеки через аварію, Бондарев вирвався на 13-те місце, але, зачепивши траву, опустився на 14-те. Проте 16-річний українець був не єдиний, хто так зробив – суперник попереду також припустився помилки, чим Олександр і скористався.

Коли Бондарев став 10-м, перед ним відбувалася боротьба двох інших гонщиків, яка дозволила йому наблизитися до них. Проте, контакт з одним із суперників зламав переднє антикрило на боліді українця, що зіграло свою роль – Олександр опустився на 12-те місце, на якому і доїхав до фінішу з відставанням у 16,811 секунди від переможця.

Але через штраф пілота з Топ-10 (+25 секунд) Олександр відіграв одну позицію та в підсумковій класифікації став 11-м.

Відео третьої гонки другого етапу італійської Ф-4

Після цієї гонки Олександр Бондарев опустився на тринадцяте місце в особистому заліку пілотів, маючи в активі 12 очок. В рейтингу новачків він продовжує бути четвертим.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 травня Бондарев виступить у своїй третій гонці, яка закриватиме другий етап італійської Формули-4, що проходить у Валлелунзі. Старт заїзду запланований на 16:30 за київським часом.