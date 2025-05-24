Бондарев фінішував 17-м на другому етапі Формули-4

Український пілот академії Вільямс Олександр Бондарев не зміг зачепитись за призові місця у першій гонці другого етапу італійській Формули-4.

Гонщик посів 17-те місце з часом +39,517. На старті Бондарев втратив дві позиції, але згодом повернувся на 15-те місце.

В середині заїзду українець пошкодив переднє крило, черезз що вимушений був заїхати на піт-стоп задля його заміни, звідки повернувся 21-м.

У підсумку, гонщик зміг повернути собі ще декілька позицій та фінішував на 17 позиції під жовтими прапорами.

За підсумками першого етапу італійської Формули-4 Олександр Бондарев розташувався 10 місці в загальному заліку чемпіонату та на 4 позиції в заліку новачків.

Команда українця Prema Racing наразі впевнено лідирує в Кубку конструкторів італійської Ф-4, випереджаючи конкурентів на понад 100 очок.

Зазначимо, що вже сьогодні відбудеться друга гонка 2 етапу Формули-4 в Італії – старт заплановано на 19:00 за київським часом.

Раніше Бондарев висловився щодо своїх амбіцій на етапі в Італії.