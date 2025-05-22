Бондарев продовжує боротьбу в італійській Формулі-4: розклад етапу в Римі

У п'ятницю, 23 травня, відбудеться другий етап італійської Формули-4 сезону-2025, в якій виступає 16-річний український гонщик Олександр Бондарев.

Українець, який знаходиться в академії команди Формули-1 Вільямс, змагатиметься в боліді Prema Racing.

Другий етап італійської Формули-4 відбуватиметься на трасі Валлелунга, що поблизу Риму з 23 травня по 25-те.

Згідно з регламентом Гран-прі, за підсумками двох кваліфікацій усі гонщики будуть поділені на три групи, після чого різні групи будуть змагатися між собою, а 36 з 41 найкращого пілота потраплять у головну гонку вікенду, яка відбудеться в неділю, 25 травня о 16:30 за київським часом.

Розклад 2 етапу італійської Формули-4

23 травня

19:10 – Кваліфікація 1

19:40 – Кваліфікація 2

24 травня

13:10 – Гонка 1

19:00 – Гонка 2

25 травня

10:00 – Гонка 3

16:30 – Гонка 4, фінал

За підсумками першого етапу італійської Формули-4 Олександр Бондарев розташувався 10 місці в загальному заліку чемпіонату та на 4 позиції в заліку новачків.

Команда українця Prema Racing наразі впевнено лідирує в Кубку конструкторів італійської Ф-4, випереджаючи конкурентів на понад 100 очок.