Бондарев продовжує боротьбу в італійській Формулі-4: розклад етапу в Римі
У п'ятницю, 23 травня, відбудеться другий етап італійської Формули-4 сезону-2025, в якій виступає 16-річний український гонщик Олександр Бондарев.
Українець, який знаходиться в академії команди Формули-1 Вільямс, змагатиметься в боліді Prema Racing.
Другий етап італійської Формули-4 відбуватиметься на трасі Валлелунга, що поблизу Риму з 23 травня по 25-те.
Згідно з регламентом Гран-прі, за підсумками двох кваліфікацій усі гонщики будуть поділені на три групи, після чого різні групи будуть змагатися між собою, а 36 з 41 найкращого пілота потраплять у головну гонку вікенду, яка відбудеться в неділю, 25 травня о 16:30 за київським часом.
Розклад 2 етапу італійської Формули-4
23 травня
19:10 – Кваліфікація 1
19:40 – Кваліфікація 2
24 травня
13:10 – Гонка 1
19:00 – Гонка 2
25 травня
10:00 – Гонка 3
16:30 – Гонка 4, фінал
За підсумками першого етапу італійської Формули-4 Олександр Бондарев розташувався 10 місці в загальному заліку чемпіонату та на 4 позиції в заліку новачків.
Команда українця Prema Racing наразі впевнено лідирує в Кубку конструкторів італійської Ф-4, випереджаючи конкурентів на понад 100 очок.