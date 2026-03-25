Керівник Мерседеса різко відреагував на чутки про перехід Ферстаппена
Тото Вольф
instagram.com/teamtotowolff_/
Керівник команди Мерседес Тото Вольф відповів на чутки довкола переходу Макса Ферстаппена.
Слова 54-річного фахівця цитує oe24.at.
Вольф досить емоційно відреагував на питання про можливий перехід Ферстаппена до Мерседес.
"Дивно, що ці дурні чутки з'являються вже у березні. Зазвичай про такі речі говорять у липні. Не знаю, хто їх зараз розпустив. У нас довгострокові контракти із двома пілотами. Я не міг би бути щасливішим. Обидва показують найкращі результати, і немає жодних підстав навіть думати про зміну складу. Говорю це з величезною повагою до Макса", – сказав Вольф.
Нагадаємо, що Мерседес впевнено стартував у новому сезоні Формули-1. Після двох етапів команда з Бреклі лідирує в Кубку конструкторів з відривом від Феррарі на 16 очок.
Особистий залік очолюють пілоти Мерседес Джордж Расселл (25 очок) та Андреа Кімі Антонеллі (18 очок). Чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен (Ред Булл) наразі на 6 місці з 8 очками.
Раніше Мерседес представив оновлений дизайн боліда, зроблений спеціально для Гран-прі Японії.