Керівник Мерседеса різко відреагував на чутки про перехід Ферстаппена

Керівник команди Мерседес Тото Вольф відповів на чутки довкола переходу Макса Ферстаппена.

Слова 54-річного фахівця цитує oe24.at.

Вольф досить емоційно відреагував на питання про можливий перехід Ферстаппена до Мерседес.

"Дивно, що ці дурні чутки з'являються вже у березні. Зазвичай про такі речі говорять у липні. Не знаю, хто їх зараз розпустив. У нас довгострокові контракти із двома пілотами. Я не міг би бути щасливішим. Обидва показують найкращі результати, і немає жодних підстав навіть думати про зміну складу. Говорю це з величезною повагою до Макса", – сказав Вольф.

Нагадаємо, що Мерседес впевнено стартував у новому сезоні Формули-1. Після двох етапів команда з Бреклі лідирує в Кубку конструкторів з відривом від Феррарі на 16 очок.

Особистий залік очолюють пілоти Мерседес Джордж Расселл (25 очок) та Андреа Кімі Антонеллі (18 очок). Чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен (Ред Булл) наразі на 6 місці з 8 очками.

Раніше Мерседес представив оновлений дизайн боліда, зроблений спеціально для Гран-прі Японії.