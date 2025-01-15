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Колишній гоночний інженер Леклера став технічним директором Каділлака

Олексій Погорелов — 15 січня 2025, 09:45
Колишній гоночний інженер Леклера став технічним директором Каділлака
Хав'єр Маркос та Шарль Леклер
Motorsport

Хав'єр Маркос, який працював у Феррарі в якості гоночного інженера Шарля Леклера, став технічним директором Каділлака у WEC та IMSA.

Про це повідомляє Motorsport.

За інформацією джерела, Маркос обійняв нову посаду в програмі Каділлак V-Series.R, яка охоплює чемпіонат світу з гонок на витривалість та чемпіонат IMSA SportsCar.

Хав'єр провів в італійській команді сім років. У 2018 році іспанець працював заводським інженером, а наступного року став гоночним інженером, коли Леклер приєднався до Скудерії.

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Маркос залишався на цій посаді до травня 2024 року, коли перед Гран-прі Емілії-Романьї його замінив Браян Боцці. Його перевели на те, що Феррарі назвала "іншими важливими програмами компанії".

У Формулі-1 Хав'єр також працював в HRT, а потім у Вільямс.

Технічний директор – одна з двох нових посад, створених в Каділлак Рейсін для підтримки нового керівника програми LMDh Кілі Босна.

Друга нова посада – менеджер по роботі з силовими установками, з акцентом на 5,5-літровий V8 з рядним розташуванням циліндрів і гібридну систему, яка оснащує V-Series.R.

Нагадаємо, що Каділлак стане одинадцятою командою Формули-1 у сезоні 2026 року. При цьому саме Феррарі буде постачальником силових установок американській команді.

Шарль Леклер Феррарі Каділлак

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