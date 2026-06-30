Буде непросто: Гамільтон оцінив шанси Феррарі на Гран-прі Великої Британії

Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон оцінив шанси Феррарі на наступному Гран-прі Великої Британії, яке відбудеться Сільверстоуні.

Його слова наводить FormulaPassion.

"Буде непросто, там довгі прямі. Але це траса, де я зазвичай виступаю дуже добре, тому... Схрестимо пальці. Проте наша головна проблема виникає наприкінці прямих. Ефективність рекуперації та віддачі енергії – це саме та сфера, де ми програємо конкурентам, тому я очікую, що вікенд буде складним. Сподіваюся, піде дощ. Я знаю, що зараз літо, але там ніколи ні в чому не можна бути впевненим. В Англії може навіть сніг випасти!"

Льюїс також додав, що поточна специфікація машини SF-26 страждає від незбалансованих налаштувань, а виправлення ситуації очікується не раніше початку вересня, тому що Феррарі готує другий пакет оновлень ADUO до Гран-прі в Монці.

Нагадаємо, що на Гран-прі Барселони Гамільтон вперше здобув перемогу з 2024 року. Разом із ним на подіумі були Джордж Рассел та Ландо Норріс.

Варто зазначити, що на Гран-прі Австрії Льюїс завершив п'ятим. У той час на подіумі фінішували Джордж Рассел, Макс Ферстаппен та Андреа Кімі Антонеллі.

Спринт гонка Гран-прі Великої Британії відбудеться у суботу, 4 липня. Старт заїзду запланований на 14:00 за київським часом. Головні перегони розпочнуться в неділю, 5 липня, о 17:00.