Нова, переможна, філософія Леклера та нещастя Антонеллі: підсумки Гран-прі Великої Британії

Відгримів вже дев'ятий етап Формули-1 сезону-2026. Гонка у Великій Британії як завжди видалась яскравою на події, боротьбу та драму.

Чемпіон розбирає усі найцікавіші моменти, що стались протягом вікенду на легендарній трасі "Сільверстоун", що принесла нового переможця оновленого регламенту "королеви автоспорту".

Яскраві лівреї британських команд та…

Почнемо проте з позагоночних дій команд.

Гран-прі Британії є одним з найкультовіших і найзнаковіших в сезоні Формули-1, то ж не дивно, що деякі команди привезли унікальні лівреї або ж доповнення до дизайну боліда.

Найменше виділились і відверто розчарували фанатів дизайнери Вільямс, що не змогли вигадати нічого більшого ніж невелике доповнення кольорів на передній частині боліда. Ви не помітили? невеличкі смужки в прапорах британського прапора це і є вся унікальна ліврея команди, що дебютувала в Формулі-1 майже 40 років тому.

Гонщики підтримали невдалу форму колективу з Грув і досить невдало провели усі сесії домашнього вікенду.

All set for Silverstone 🤩



Revealing a one-off Union Jack-inspired livery design that will feature on the FW48 at the British Grand Prix 🇬🇧 pic.twitter.com/zTyAyA98uT — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) June 29, 2026

А ось хто порадував, як своїх, так і нейтральних уболівальників так це Макларен. "Папая" відмовились від своїх традиційних кольорів заради домашньої гонки і зробили це в найкращий можливий спосіб.

Макларен повернули білий дизайн машини, відсилаючись на далекий сезон-1966, коли команда з Вокінга дебютувала в "королеві автоспорту", а Брюс Макларен привіз перші очки для одного з найлегендарніших колективів Формули-1.

Звичайно презентація нової лівреї була ще пов'язана з рекламою штучного інтелекту Gemini від Google, однак це зовсім не погіршило вражень від одного з найкращих дизайнів цього сезону.

А ось хто здивував так це Каділак. Американський колектив вирішив відсвяткувати 250-річчя США, що відзначалось 4 липня. Доволі пікантним виходить піар-компанія унікального дизайну американської команди, що на день незалежності від Великої Британії розфарбувала болід у кольори прапору США. І все це саме на Гран-прі Великої Британії.

Marking the moment in full color.



With this year’s British Grand Prix taking place over Fourth of July weekend, we’re paying tribute to our American roots 🇺🇸 pic.twitter.com/N6GU1ML33R — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) July 1, 2026

Звісно це радше збіг ніж намір показати свою зверхність, але ситуація вийшла доволі комічною, особливо, коли Серхіо Перес з'явився перед гонкою в футболці збірної Мексики, яка вночі гратиме в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу.

Sergio Perez repping the Mexico kit at Silverstone today ahead of their match against England. Bold move 👕🇲🇽 pic.twitter.com/a7bXb2rrdA — Autosport (@autosport) July 5, 2026

Лего-гонки знову в центрі уваги

Найяскравішим та найпопулярнішим передстартовим парадом останніх років стали заїзди на лего-болідах. І цьогорічних перегонів у лего-машинах очікували довго, адже після Маямі-2025, де Лего презентувало свої витвори мистецтва вперше пройшов понад рік.

І друга в історії лего-гонка не розчарувала. Ми побачили все – обгони, порушення меж траси, сходи, проїзд на боліді суперника, перемогу Фернандо Алонсо та подіум Вальттері Боттаса врешті-решт. Якщо ви не бачили цього наживо, то рекомендуємо вам переглянути цей заїзд у повторі, залишитись без усмішки на обличчі вам навряд чи вдасться.

Леклер змінив філософію і… переміг

Монегаск стикався з великою кількістю критики в останніх гонках і попереду на пілота Феррарі чекало Гран-прі Великої Британії – тут він програвав і Сайнсу, і Гамільтону минулого року.

Та й загалом це коронна траса 7-разового чемпіона світу, він тут перемагав більше ніж Шарль Леклер за кар'єру і в спринті також був кращим, але перед кваліфікацією монегаск заявив:

"Це свого роду зміна філософії налаштування боліда, щоб краще адаптувати його до мого стилю водіння. Останнім часом я маю труднощі і мені потрібно знайти певний ритм. Я наполегливо працюю, вірю, що ми працюємо добре і в правильному напрямку. Це займає більше часу, ніж я хотів би, але я впевнений, що цього вікенду все буде краще".

І краще дійсно стало, монегаск не лише програвав позиції в спринті, а й обганяв, перекваліфікував Гамільтона на його улюбленій трасі (рахунок у квалах Сільверстоуна тепер 1:1, а протягом цього сезону 5:4 на користь Леклера). А у гонці…

Все відразу пішло як по маслу. Обидві Феррарі, і Гамільтон, і Леклер, обійшли на старті Андреа Кімі Антонеллі, що завоював поул. І якщо 19-річний гонщик "срібних стріл" доволі швидко обійшов 41-річного британця, то от до лідера заїзду Антонеллі під'їжджав дуже помалу і лише після екватору дистанції Кімі почав наздоганяти.

The race so far pic.twitter.com/a3FXcyKl09 — F1 TROLL (@f1trollofficial) July 5, 2026

А далі на допомогу монегаску прийшли чергові проблеми з надійністю Мерседес. Антонеллі після свого піт-стопу дуже стрімко наздоганяв Шарля і орієнтовно за 10 кіл до фінішу міг би його атакувати, однак в італійця відірвався кожух гальм, через що він заїхав спочатку на піт-стоп, а потім втрачав дуже багато темпу на трасі.

Подальший виліт Макса Ферстаппена та машина безпеки могли б завадити монегаску, однак перевага над другим місцем була занадто значною і навіть заїзд за новою гумою не дозволив суперникам його обігнати.

F1 TROLL

У підсумку для Шарля Леклера гонка у Великій Британії може бути значним поштовхом уперед у боротьбі з напарником щонайменше, а можливо він долучиться в боротьбу за титул цього року.

До кінця чемпіонату ще як мінімум 13 етапів, а можуть ще повернуться близькосхідні Бахрейн та Саудівська Аравія.

Антонеллі знищив Расселла на домашньому етапі, але Мерседес все зіпсував

Насправді це має мало кого дивувати, адже Джордж Расселл уперше в кар'єрі заїхав на подіум на домашньому етапі, а друге місце йому подарували стратеги Феррарі, що запустили на піт-стоп Льюїса Гамільтона під сейфті-каром.

До цього найкращим результатом британця на "Сільверстоуні" було п'ятим місце, а після єдиного завойованого поулу в рідних стінах він зійшов через проблеми з болідом, хоч і втратив перед цим лідерство у боротьбі з усе тим же Гамільтоном, але тоді сер Льюїс був його напарником.

Цей же етап був провалом для Рассела до основної гонки. У спринті Джордж приїхав лише 4, в той час, як Антонеллі вирвав перемогу в Гамільтона, що стартував з поулу. Кваліфікувався Расселл також позаду обох Феррарі, напарник же здобув ще один поул цього сезону.

Під час заїзду Джордж програвав у боротьбі Ферстаппену та Гамільтону і закономірно мав би фінішувати п'ятим, що вже б повторило його персонал бест, але спочатку проблеми Антонеллі, потім схід Ферстаппена і помилка Феррарі, або ж дирекції перегонів, які не дозволили провести фінальне бойове коло і маємо Джорджа Расселла, що відіграв 43 очки за 3 останні етапи в Андреа Кімі Антонеллі і тепер з 25 балами відставання дихає в спину лідеру загального заліку.

Попри все везіння, що спіткає Расселла протягом останніх етапів, не можна не відзначити прояв бійцівського характеру в Антонеллі. Італієць попри значні проблеми відмовлявся сходити з дистанції, щоб завоювати бодай 1 очко... він знає, що кожен заліковий бал може вплинути на ситуацію в заліку в кінці сезону.

Проблеми Ред Булл та Макларен

З великими проблемами зіткнулися на цьому етапі відразу дві команди з лідерської групи. "Бикам" бракувало гоночного темпу і надійності. Макс Ферстаппен програв у всіх сегментах кваліфікації Ісаку Аджару, що дуже не притаманно для нідерландського пілота.

Особливо болісними результати в Британії виглядають на фоні успіху в Австрії. Хоча дещо з домашнього етапу Ред Булл все ж залишилось… і це проблема із заднім антикрилом.

Виліт Ферстаппена, що після невдалої кваліфікації боровся за подіум, за словами керівника РБ Лорана Мекіса пов'язаний із заднім антикрилом. Точно така ж проблема стала причиною вильоту нідерландця у кваліфікації на домашньому етапі, що відбувся тижнем раніше.

"F*ck this car."



Max Verstappen was FIRED UP. pic.twitter.com/GVus5cAQM4 — Motorsport (@Motorsport) July 5, 2026

У підсумку Ред Булл не змогли підтвердити якість своїх оновлень, додавши до нестачі темпу ще й проблеми з надійністю, що коштували "бикам" не лише дорогоцінних очок, а й потенційного подіуму, чого фанати команди бачили цього сезону не так часто.

Майже всі ті самі слова можна віднести і до чинних володарів Кубку Конструктору. Хоч візуально Макларен і виглядали цього вікенду найкраще, але додаткової швидкості це не давало.

"Папая", що підходила до етапу в статусі фаворита та однієї з команд, для яких етап у Великій Британії домашнім, не показала швидкості, ні у кваліфікаціях, ні в гонках. Найкращим хайлайтом дня для колективу з Вокінга став прорив Ландо Норріса на третю позицію в спринті, але в основній гонці все буле не так добре – Оскар Піастрі через зіткнення на старті відкотився в кінець пелотону і попри всі прориви та сходи лідерів так і не зумів заїхати в очкову зону, фінішувавши 11-м.

Piastri fans this season pic.twitter.com/DYYcY1p5RO — Mahir 🇹🇷🇬🇧 (@ScrewderiaF1) July 5, 2026

Торішній переможець Гран-прі Великої Британії Ландо Норріс був у кроці від подіуму, однак без сходів Ферстаппена та Антонеллі це була б шоста позиція, що явно не личить чинному чемпіону.

Рейсінг Буллз – у своїй лізі

Етап у Великій Британії в черговий раз довів, що молодші "бики" є найкращими з-поміж середняків, хоч і Ауді з Альпін близько, однак за очкову зону їм боротися вкрай важко (без сходів або проблем 4 команд-лідерів). Хаас та Вільямс, які чіплялись за десятку на старті чемпіонату вже дуже далеко від боротьби за високі місця.

Про Каділак та Астон Мартін взагалі без сліз страшно подивитись, особливо, коли бачиш з якою пристрастю продовжують боротись їх пілоти на треку, навіть враховуючи боротьбу ні за що.

Феррарі етапу

Тут ми звісно могли б згадати про піт-стоп Гамільтона, який позбавив Скудерії першого за два роки дубля, однак більше відзначилась дирекція гонки, що запізно закликала колових на обгін машини безпеки, через що ми так і не побачили останнього бойового кола та боротьби за позиції, тим паче різниця в гумі могла дійсно створити різницю та дозволити здійснити чимало обгонів на фінішному відрізку перегонів.