Леклер виграв Гран-Прі Великої Британії, невдача Антонеллі
Пілот Феррарі Шарль Леклер виграв Гран-Прі Великої Британії – дев'ятий етап Формули-1 сезону-2026. Італійська команда оформила подвійний подіум – третім став семиразовий чемпіон світу та господар траси, британець Льюїс Гамільтон.
Для Леклера це перша перемога у поточному сезоні та сумарно дев'ята в кар'єрі у Формулі-1. Другим фінішував пілот Мерседеса Джордж Расселл, для якого це особистий рекорд на домашньому етапі: раніше він у Сілверстоуні не піднімався вище 5 місця.
Лідер загального заліку, Андреа Кімі Антонеллі, який напередодні виграв кваліфікацію, тривалий час претендував на перемогу, проте через технічні проблеми з болідом у підсумку посів лише 16 місце. Зійшов із дистанції чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен.
Зазначимо, що гонка фінішувала під сейфті-каром, таке трапилося вперше з Гран-Прі Італії 2022 року.
Підсумкові результати
- Шарль Леклер (Феррарі)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Льюїс Гамільтон (Феррарі)
- Ландо Норріс (Макларен)
- Ісак Аджар (Ред Булл)
- Ліам Лоусон (Рейсін Буллз)
- Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз)
- Габріель Бортолето (Ауді)
- Франко Колапінто (Альпін)
- П'єр Гаслі (Альпін)
- Оскар Піастрі (Макларен)
- Карлос Сайнс (Вільямс)
- Олівер Берман (Хаас)
- Естебан Окон (Хаас)
- Серхіо Перес (Каділак)
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес)
- Вальттері Боттас (Каділак)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
- Ленс Стролл (Астон Мартін)
Загальний залік пілотів
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 179
- Джордж Расселл (Мерседес) – 154
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 147
- Шарль Леклер (Феррарі) – 108
- Ландо Норріс (Макларен) – 97
- Оскар Піастрі (Макларен) – 82
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 76
- Ісак Аджар (Ред Булл) – 52
- П'єр Гаслі (Альпін) – 42
- Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 39
Кубок конструкторів
- Мерседес – 333
- Феррарі – 255
- Макларен – 179
- Ред Булл – 128
- Альпін – 60
- Рейсін Буллз – 59
- Хаас – 21
- Вільямс – 11
- Ауді – 6
- Астон Мартін – 1
- Каділак – 0