Леклер виграв Гран-Прі Великої Британії, невдача Антонеллі

Пілот Феррарі Шарль Леклер виграв Гран-Прі Великої Британії – дев'ятий етап Формули-1 сезону-2026. Італійська команда оформила подвійний подіум – третім став семиразовий чемпіон світу та господар траси, британець Льюїс Гамільтон.

Для Леклера це перша перемога у поточному сезоні та сумарно дев'ята в кар'єрі у Формулі-1. Другим фінішував пілот Мерседеса Джордж Расселл, для якого це особистий рекорд на домашньому етапі: раніше він у Сілверстоуні не піднімався вище 5 місця.

Лідер загального заліку, Андреа Кімі Антонеллі, який напередодні виграв кваліфікацію, тривалий час претендував на перемогу, проте через технічні проблеми з болідом у підсумку посів лише 16 місце. Зійшов із дистанції чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен.

Зазначимо, що гонка фінішувала під сейфті-каром, таке трапилося вперше з Гран-Прі Італії 2022 року.

Підсумкові результати

Шарль Леклер (Феррарі) Джордж Расселл (Мерседес) Льюїс Гамільтон (Феррарі) Ландо Норріс (Макларен) Ісак Аджар (Ред Булл) Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) Габріель Бортолето (Ауді) Франко Колапінто (Альпін) П'єр Гаслі (Альпін) Оскар Піастрі (Макларен) Карлос Сайнс (Вільямс) Олівер Берман (Хаас) Естебан Окон (Хаас) Серхіо Перес (Каділак) Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) Вальттері Боттас (Каділак) Фернандо Алонсо (Астон Мартін) Ленс Стролл (Астон Мартін)

Загальний залік пілотів

Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 179 Джордж Расселл (Мерседес) – 154 Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 147 Шарль Леклер (Феррарі) – 108 Ландо Норріс (Макларен) – 97 Оскар Піастрі (Макларен) – 82 Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 76 Ісак Аджар (Ред Булл) – 52 П'єр Гаслі (Альпін) – 42 Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 39

Кубок конструкторів