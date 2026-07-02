Гамільтон близький до продовження контракту з Феррарі – ЗМІ

Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон наблизився до продовження контракту із Феррарі на сезон-2027.

Про це повідомляє AutoRacer.it.

Гонщик демонструє намір продовжувати співпрацю, проте не планує офіційних оголошень під час домашнього вікенду в Сільверстоуні. Формалізація договору очікується ближче до Гран-прі Італії в Монці.

Льюїс наразі посідає третє місце в особистому заліку пілотів, випереджаючи напарника Шарля Леклера.

Нагадаємо, що на Гран-прі Барселони Гамільтон вперше здобув перемогу з 2024 року. Разом із ним на подіумі були Джордж Рассел та Ландо Норріс.

Також нещодавно британець оцінив шанси Феррарі на Гран-прі Великої Британії, яке пройде 3-5 липня.

Спринт гонка у Сільверстоуні відбудеться у суботу, 4 липня. Старт заїзду запланований на 14:00 за київським часом. Головні перегони розпочнуться в неділю, 5 липня, о 17:00.