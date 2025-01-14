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Чемпіон Автоспорт Формула 1

Вільнев: Заберіть Ферстаппена з Формули-1 – всім буде байдуже, але з Гамільтоном це не так

Олексій Погорелов — 14 січня 2025, 19:12
Вільнев: Заберіть Ферстаппена з Формули-1 – всім буде байдуже, але з Гамільтоном це не так
Жак Вільнев
F1 Oversteer

Чемпіон світу Формули-1 сезону-1997 Жак Вільнев вважає, що Льюїс Гамільтон має набагато більший вплив на світ "королеви автоспорту", ніж Макс Ферстаппен.

На думку 53-річного канадця, це стане показовим, якщо серія втратить семиразового чемпіона світу.

"Приберіть Ферстаппена з Формули-1, всім буде байдуже. Приберіть звідти Гамільтона, людям буде не все одно", – заявив Вільнев.
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Макс Ферстаппен виграв усі свої чотири титули чемпіона світу протягом останніх чотирьох сезонів.

Льюїс Гамільтон виграв шість з семи своїх титулів у період домінування Мерседес з 2014 по 2020 рік.

Тільки в 2016 році він програв боротьбу за чемпіонство своєму напарнику Ніко Росбергу. Перший титул 40-річний британець завоював у 2008 році у складі Макларен.

Нагадаємо, що наступний сезон Льюїс Гамільтон розпочне у складі Феррарі, яка збирається зробити більш сміливу ліврею для боліда 2025 року.

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