Вільнев: Заберіть Ферстаппена з Формули-1 – всім буде байдуже, але з Гамільтоном це не так

Чемпіон світу Формули-1 сезону-1997 Жак Вільнев вважає, що Льюїс Гамільтон має набагато більший вплив на світ "королеви автоспорту", ніж Макс Ферстаппен.

На думку 53-річного канадця, це стане показовим, якщо серія втратить семиразового чемпіона світу.

"Приберіть Ферстаппена з Формули-1, всім буде байдуже. Приберіть звідти Гамільтона, людям буде не все одно", – заявив Вільнев.

Former F1 world champion Jacques Villeneuve is remaining just as outspoken in the off-season 🗣️ pic.twitter.com/hOdQoMbzDY — Autosport (@autosport) January 14, 2025

Макс Ферстаппен виграв усі свої чотири титули чемпіона світу протягом останніх чотирьох сезонів.

Льюїс Гамільтон виграв шість з семи своїх титулів у період домінування Мерседес з 2014 по 2020 рік.

Тільки в 2016 році він програв боротьбу за чемпіонство своєму напарнику Ніко Росбергу. Перший титул 40-річний британець завоював у 2008 році у складі Макларен.

Нагадаємо, що наступний сезон Льюїс Гамільтон розпочне у складі Феррарі, яка збирається зробити більш сміливу ліврею для боліда 2025 року.