Вассер підтвердив, що Гамільтон продовжить виступати за Феррарі в сезоні-2027

Керівник Феррарі Фред Вассер підтвердив, що семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон залишиться у складі італійського колективу на 2027 рік.

Його слова наводить Corriere della Sera.

На запитання журналіста "Ми вже можемо офіційно оголосити: Гамільтон залишиться у Ferrari і на 2027 рік?" Вассер відповів коротко:

"Так".

Також французький фахівець зізнався, що не очікував, що британець буде показувати настільки гарні результати.

"Торік я недооцінив масштаб його переходу зі світу Мерседес у світ Феррарі. Для нього все було абсолютно новим, адже Льюїс не з тих пілотів, які змінюють команди кожні два-три роки, як той же Сайнс. Зараз він уже вивчив наші інструменти, персонал та підхід. І разом із хорошими результатами він увійшов у позитивну спіраль".

Нагадаємо, що Гамільтон здобув поул-позицію в спринт-кваліфікації дев'ятого етапу Формули-1 сезону-2026 – Гран-прі Великої Британії.

Варто зазначити, що британець вперше здобув перемогу з 2024 року на Гран-прі Барселони. Разом із ним на подіумі були Джордж Рассел та Ландо Норріс.

Спринт гонка Гран-прі Великої Британії відбудеться у суботу, 4 липня. Старт заїзду запланований на 14:00 за київським часом. Головні перегони розпочнуться в неділю, 5 липня, о 17:00.