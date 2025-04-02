Перес розпочав переговори щодо повернення у Формулу-1

Колишній пілот Ред Булл Серіхо Перес розпочав переговори із низкою команд щодо свого повернення у Формулу-1.

Про це Чеко розповів пресслужбі чемпіонату.

"Після Абу-Дабі до мене звертались деякі команди. Сезон вже розпочато, тож найближчим часом все стане зрозуміло. Я ухвалю рішення як тільки отримаю всі можливі варіанти.



Для мене зрозуміло те, що повертатись потрібно у тому випадку, якщо я буду отримувати задоволення від цього. Лише це має сенс". – розповів Перес.