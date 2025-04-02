Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Перес розпочав переговори щодо повернення у Формулу-1

Володимир Максименко — 2 квітня 2025, 11:29
Перес розпочав переговори щодо повернення у Формулу-1
Серхіо Перес
instagram.com/schecoperez

Колишній пілот Ред Булл Серіхо Перес розпочав переговори із низкою команд щодо свого повернення у Формулу-1.

Про це Чеко розповів пресслужбі чемпіонату.

"Після Абу-Дабі до мене звертались деякі команди. Сезон вже розпочато, тож найближчим часом все стане зрозуміло. Я ухвалю рішення як тільки отримаю всі можливі варіанти.

Для мене зрозуміло те, що повертатись потрібно у тому випадку, якщо я буду отримувати задоволення від цього. Лише це має сенс". – розповів Перес.

Після завершення минулого сезону Ред Булл домовився з Пересом про дострокове припинення співпраці. Його роль у команді дісталася Ліаму Лоусону, якого напередодні вже встигли замінити на Юкі Цуноду.

Раніше радник Ред Булл Гельмут Марко висловився щодо пониження Ліама Лоусона назад до Рейсін Буллз.

Формула 1 Серхіо Перес Ред Булл

Ред Булл

Ред Булл презентував оновлену ліврею напередодні Гран-прі Японії
Баварія може запросити колишнього гравця на посаду директора клубу
Феномен рівня Сенни та Шумахера: Култхард відзначив домінування Ферстаппена над Лоусоном
Машина імені Ферстаппена: як чемпіон нищить кар’єри своїх напарників
Марко: Ред Булл не понизив Лоусона – ми врятували його кар'єру

Останні новини