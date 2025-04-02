Перес розпочав переговори щодо повернення у Формулу-1
Колишній пілот Ред Булл Серіхо Перес розпочав переговори із низкою команд щодо свого повернення у Формулу-1.
Про це Чеко розповів пресслужбі чемпіонату.
"Після Абу-Дабі до мене звертались деякі команди. Сезон вже розпочато, тож найближчим часом все стане зрозуміло. Я ухвалю рішення як тільки отримаю всі можливі варіанти.
Для мене зрозуміло те, що повертатись потрібно у тому випадку, якщо я буду отримувати задоволення від цього. Лише це має сенс". – розповів Перес.
Після завершення минулого сезону Ред Булл домовився з Пересом про дострокове припинення співпраці. Його роль у команді дісталася Ліаму Лоусону, якого напередодні вже встигли замінити на Юкі Цуноду.
Раніше радник Ред Булл Гельмут Марко висловився щодо пониження Ліама Лоусона назад до Рейсін Буллз.