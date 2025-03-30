Марко: Ред Булл не понизив Лоусона – ми врятували його кар'єру

Радник Ред Булл Гельмут Марко прокоментував зміну в складі пілотів, в результаті якої Макс Ферстаппен отримав нового напарника.

Своїми думками 81-річний австрієць поділився в інтерв'ю Motorsport.

Після всього двох етапів нинішнього сезону Формули-1 "бики" відправили Ліама Лоусона назад в Рейсін Буллз, а на його місце покликали Юкі Цуноду.

За словами Марко, австрійська команда прийняла вірне рішення. І він вважає, що цим рішенням Ред Булл врятував кар'єру 23-річного новозеландця.

"Перш за все, його не понизили – він переходить до Рейсін Буллз, які мають дуже конкурентоспроможну машину, набагато простішу в управлінні, ніж RB21. Зміна сталася після старту, який, я б сказав, був досить невдалим. Третю практику в Австралії скасували, і саме тут почалися проблеми. Це, природно, вплинуло на впевненість Ліама. На жаль, все продовжилося і в Китаї, де також була спринтерська гонка – тож знову, тільки одна практика. І в той же час, ми повинні визнати, що RB21 складний в управлінні. Це не найшвидший болід, і розрив у швидкості постійно зростав", – заявив Марко.

Йому пригадали сезон 2019 року, коли Ред Булл дав П'єру Гаслі провести принаймні 12 Гран-прі на відміну від двох у Лоусона.

"Повернемося до теми "пониження": ми згадували Гаслі. Пізніше він повернувся в хорошу форму і зараз є дуже успішним гонщиком в Альпін. Те ж саме стосується і Алекса Албона з Вільямс. Поруч з Максом усіх спіткала така ж доля, але вони повернулися та знову знайшли свою форму в менш конкурентному середовищі. Лоусон опинився у циклі поганих виступів та результатів, який ми повинні були перервати, щоб дати йому майбутнє в його кар'єрі".

Раніше Гельмут Марко запевнив, що Ред Булл дасть Юкі Цуноді можливість проявити себе до кінця сезону.

Нагадаємо, що керівник Мерседес Тото Вольфф підтвердив переговори з Джорджем Расселлом про новий контракт.