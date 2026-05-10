Бондарев стартує четвертим у фінальній гонці першого етапу Формули-4

Український автогонщик Олександр Бондарев розпочне фінальний етап Формули-4 в Мізано з четвертої стартової позиції.

У Формулі-4 пілоти поділені на підгрупи, що виступатимуть у трьох гонках – гонка 1: групи B та C, гонка 2: групи A та B, гонка 3: групи A та C. У фінальний заїзд вийдуть найкращих 36 пілоти з групових гонок.

Гонка 1 відбудеться в суботу, 9 травня, о 12:30, гонка 2 запланована на 18:15 того ж дня. У неділю, 10 травня, мають відбутися гонка 3 – 9:30 за київським часом, та фінальний заїзд – 14:50.

Тож 10 травня о 14:50 за київським часом Бондарев вийде на старт у фінальній гонці з четвертої позиції.

Трансляції чемпіонатів Ф-4 за участі українця будуть доступні на ОТТ-платформі Київстар ТБ.

Зауважимо, що італійська Формула-4 є однією з найпрестижніших молодіжних серій. Нещодавно тут тріумфували гонщики Формули-1 Андреа Кімі Антонеллі та Олівер Берман.

Нагадаємо, що Бондарев фінішував другим у перші гонці та п'ятим у другій гонці першого етапу Формули-4.