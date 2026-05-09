Бондарев на подіумі в першій гонці 1 етапу Формули-4

Український гонщик Олександр Бондарев посів третє місце в першій гонці (категорія B-C) першого етапу Формули-4 в Мізано.

Після гарного старту з сьомого місця Бондарев виїхав на третє місце, на якому закріпився до кінця гонки. Перемогу здобув його напарник по команді Нікколо Макканьяні.

В італійській Формулі-4 пілоти будуть поділені на підгрупи, що виступатимуть у трьох гонках – гонка 1: групи B та C, гонка 2: групи A та B, гонка 3: групи A та C. У фінальний заїзд вийдуть найкращих 36 пілоти з групових гонок.

Гонка 2 запланована 9 травня на 18:15. У неділю, 10 травня, мають відбутися гонка 3 – 9:30 за київським часом, та фінальний заїзд – 14:50.

Тож 9 травня Бондарев вийде на старт ще у другій гонці (категорії А-В), яку він розпочне з восьмого місця.