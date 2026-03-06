Бондарев: У мене є все, щоб виграти найпрестижнішу серію Формули-4

У лютому цього року, в Катарі, пілот академії Вільямс Олександр Бондарев вчергове переписав історію українського автоспорту. 16-річний киянин виграв титул чемпіонату UAE4, ставши першим українцем, якому підкорилась формульна серія.

Чемпіон поспілкувався з українським автогонщиком про аспекти, які допомогли йому стати чемпіоном, амбіційні плани на майбутнє в італійській Формулі-4 та погляд на сезон Формули-1, що розпочнеться вже цими вихідними в Австралії.

– З якими цілями ви готувалися до чемпіонату UAE4 і чи все, що задумували, вдалось виконати?

– Це мій другий рік у Формулі-4 і я заходив у сезон, знаючи що в мене більше досвіду, ніж в суперників. Саме тому мені потрібно було вигравати цей чемпіонат, я знав, що останні два етапи будуть складнішими, ніж перші, бо наша команда трохи швидша в Абу-Дабі ніж у Дубаї та Катарі. Чемпіонат пройшов добре, ми виграли титул і це хороший старт перед італійською Формулою-4.

– Які аспекти з минулого року вдалося покращити найбільше, щоб досягти такого результату?

– На Середньому Сході я дуже сильно покращив свій темп, а якщо в тебе високий темп, то ти й стартуєш вище в гонках. Не потрібно так багато суперників обганяти, ти стартуєш високо і постійно виграєш заїзди або заїжджаєш на подіум. Я працював набагато краще з гумою. Це були шини від Prielli (ця гума використовується в італійській Формулі-4 – прим.), а не гума Giti, яка була минулого року.

Я покращив багато речей, а щонайголовніше – стабільність. Навіть того року темп був, але через брак стабільності у мене були заїзди, то в першій п'ятірці, тоз вильотами. Неможливо виграти чемпіонат, якщо ти сходиш з дистанції.

– Ви чимало лідирували в гонках у чемпіонаті UAE4, як вам психологічно легше: лідирувати і стримувати тиск суперника чи наздоганяти і тиснути самому?

– Їхати першим набагато легше. У Формулі-4 немає ні DRS, ні жодних батарей, щоб обігнати – робити обгони загалом дуже складно. Якщо ти лідируєш, то можеш контролювати темп, ти знаєш, де тобі треба від'їхати в разі чого.

За весь чемпіонат, коли я їхав першим, мене ніхто не міг обігнати – всі гонки, які я стартував з поулу я виграв, а там, де я обходив суперника в першому повороті (після старту – прим.), я теж виграв. Стартувати з поулу і їхати постійно першим значно легше.

– Чи були заїзди, де подумки хотілося просто фінішувати, щоб заробити побільше очок чи завжди було намагання боротися за найвищу позицію?

– Перші дві гонки останнього етапу я їхав на максимум, було бажання стати чемпіоном достроково. Проте так, в останній гонці я знав, що мені треба заїхати в топ-9, а мої суперники – не повільні. Тому я просто приїхав п'ятим без жодного ризику та виграв титул.

Якби я поліз в обгін на Скотта Ліндблома, який їхав тоді четвертим, то був ризик вильоту, мені це не було потрібно. Я міг би втратити ще 4 позиції і все одно забрав би титул.

– Перемога в чемпіонаті UAE4 викликала справжній фурор в медіа та соцмережах. Як сприймаєте перші промені слави після гучної перемоги?

– Для мене найголовніше це ганятися та привозити результат, а медіа більше допомагає з пошуком спонсорів. Це дуже дорогий спорт, а медіа відкриває двері для нових можливостей. В Україні потрібно розвивати культуру спонсорства в автоспорті, її фактично зараз немає. Це допомогло б в розвитку моєї кар'єри.

Я дуже вдячний компанії Kiss My Apps за можливість виступати в чемпіонаті Середнього Сходу. Їхня підтримка стала одним із ключових факторів того, що ми змогли реалізувати наш план і виграти чемпіонат.

– У чому, на вашу думку, головна різниця між просто швидким гонщиком і чемпіоном?

– Я вважаю, що стабільність та лідерство це головні фактори. Пілот повинен бути впевненим у собі – це те що було в мене цього сезону. У мене був рік досвіду, тому я приїхав на цей чемпіонат, знаючи, що в мене є все, щоб виграти цей титул. Я підходив до гонок з думками, що все залежить від мене.

– Попереду сезон італійської Формули-4. Які цілі на сезон ставите і в яких ще чемпіонатах будете брати участь?

– Цього сезону братиму участь у двох чемпіонатах – італійська Формула-4 та E4. Я вже бачив, що минулого року в мене був темп на усіх треках цих серій. Також у нас є хороший старт сезону, виграш титулу UAE4, – це дає мені впевненість на цей рік. Я вважаю, що все буде добре.

– Кого бачите головними конкурентами в італійській Формулі-4?

– Конкурентами будуть команди US Racing та Van Amersfoort Racing, а також мої партнери по команді (Prema Racing, – прим.), вони всі дуже швидкі. Чемпіонат Середнього Сходу закінчився, все з чистого листа – усі будуть боротися за титул.

– Який трек в італійській Формулі-4 ви вважаєте найбільш зручним для вас?

– Як траса мені подобаються Монца та Імола, тут немає багато деградації гуми і мені дуже подобається на них пілотувати.

– Наступним кроком після Ф-4 може стати FRECA або Формула-3, що вам потрібно, щоб вже наступний рік провести там. Результати, спонсори чи можливо щось ще?

– Нам спочатку треба закінчити сезон італійської Формули-4, бути в топі кожну гонку. Я вважаю, що в нас є всі шанси виграти цей чемпіонат. Потім уже треба думати про наступні кроки. Є й FRECA (Регіональний чемпіонат Європи з Формули – прим.), є й Euro3, Формула-3. Чимало варіантів, як можна продовжити шлях до Формули-1, але перш за все треба закінчити цей сезон.

Якщо ти виграєш чемпіонат італійської Формули-4, то для тебе відкривається чимало можливостей в інші команди та чемпіонати, бо це найпрестижніша серія цього рівня.

– Як у Вільямс реагували на завоювання титулу UAE4 та як вони бачать розвиток вашої кар'єри надалі?

– Мені треба було продемонструвати Вільямс, що я можу робити на треку. Вони повірили в мене на цей сезон і я привіз цей результат. Треба продовжувати в такому ж темпі до кінця року і не зупинятися на досягнутому.

– Якщо в молодших формулах деякі чемпіонати вже розпочались, то Формула-1 стартуватиме лише цими вихідними. Які у вас очікування від майбутнього сезону, враховуючи всі зміни регламенту?

– Я спостерігав за тестами, але важко зрозуміти, хто наразі лідер, а яка команда приховує свій темп. Ми бачили, що топ-4 команди (Мерседес, Феррарі, Ред Булл, Макларен – прим.) дуже швидкі. Я, чесно кажучи, не розумію, хто саме буде швидшим в Австралії.

Мені дуже цікаво побачити, який темп буде на першому етапі, бо я побачив чимало цікавих речей на тестах, але не зрозуміло, як вони працюватимуть в гонках. Ми бачили, що Феррарі були швидкими на цих тестах, але й минулого року тести були для них успішними, а ось сезон…

– Чимало пілотів скаржаться на новий регламент, як вам здається це вплине на розвиток Формули-1 і автоспорту загалом?

– Насправді важко сказати, адже в тестах усі їздять на різних планах і неможливо сказати, як нові правила впливатимуть безпосередньо на гонки. У Мельбурні, на першому Гран-прі вже буде все зрозуміло і стане ясно, в якому напрямку рухатиметься цей регламент.

Мені складно оцінити, як саме відчуваються боліди для пілотів, адже я не їздив ні на сучасних болідах Формули-1, ні на машинах Формули-Е, з якою порівнював Макс Ферстаппен. Звичайно я бачив чимало коментарів про ці батареї. Це набагато важче зрозуміти, ніж минулого сезону, де був лише DRS. Але як я вже казав – побачимо в Австралії.

– Команда Вільямс, ваша академія, мала певні труднощі на старті тестів, чи знаєте ви можливо щось про робота колективу над основним болідом чи атмосферу в команді перед стартом сезону?

– Пропуск тестів у Барселоні звичайно ускладнює процес розвитку боліду, але вже в Бахрейні вони наїздили нормальну кількість кіл. Я про темп безпосередньо ні з ким з Вільямс не говорив, бо вони дуже плідно працюють, у них немає багато часу перед Австралією.

– За ким будете уважніше слідкувати та за кого будете вболівати цього року, окрім Вільямс звичайно?

– Звичайно найцікавіше буде спостерігати за боротьбою четвірки лідерів, з того, що я бачив вони були дуже близькі на тестах, але не зрозуміло, який буде темп реальний. Я вважаю, що на нас очікує дуже напружений сезон з боротьбою між 4 командами – це буде класно побачити