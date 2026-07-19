Бондарев фінішував у топ-5 заключної гонки етапу E4 Championship

Український пілот Олександр Бондарев посів п'яте місце в заключній гонці на етапі E4 Championship у Ле Кастелле (Франція) на трасі Поль Рікар.

Значна частина гонки пройшла під режимом машини безпеки. По ходу гонки Бондарев зумів піднятися з шостого місця на четверте, проте на останньому колі одну позицію втратив, припустившись помилки та виїхавши за межі траси.

Підсумкові результати:

1. Кензо Крейгі (Велика Британія)

2. Енді Консані (Франція)

3. Крістіан Костоя (Іспанія)

…

5. Олександр Бондарев (Україна)

Напередодні в першій гонці етапу в Ле Кастелле Бондарев посів 27 місце.

Наступний старт для українця – четвертий етап італійської Формули-4, який відбудеться з 24 до 26 липня на трасі в Муджелло.