Бондарев фінішував у топ-5 заключної гонки етапу E4 Championship
Олександр Бондарев
facebook.com/PilotBondarev
Український пілот Олександр Бондарев посів п'яте місце в заключній гонці на етапі E4 Championship у Ле Кастелле (Франція) на трасі Поль Рікар.
Значна частина гонки пройшла під режимом машини безпеки. По ходу гонки Бондарев зумів піднятися з шостого місця на четверте, проте на останньому колі одну позицію втратив, припустившись помилки та виїхавши за межі траси.
Підсумкові результати:
1. Кензо Крейгі (Велика Британія)
2. Енді Консані (Франція)
3. Крістіан Костоя (Іспанія)
…
5. Олександр Бондарев (Україна)
Напередодні в першій гонці етапу в Ле Кастелле Бондарев посів 27 місце.
Наступний старт для українця – четвертий етап італійської Формули-4, який відбудеться з 24 до 26 липня на трасі в Муджелло.