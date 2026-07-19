Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Автоспорт

Бондарев фінішував у топ-5 заключної гонки етапу E4 Championship

Олег Дідух — 19 липня 2026, 20:49
Бондарев фінішував у топ-5 заключної гонки етапу E4 Championship
Олександр Бондарев
facebook.com/PilotBondarev

Український пілот Олександр Бондарев посів п'яте місце в заключній гонці на етапі E4 Championship у Ле Кастелле (Франція) на трасі Поль Рікар.

Значна частина гонки пройшла під режимом машини безпеки. По ходу гонки Бондарев зумів піднятися з шостого місця на четверте, проте на останньому колі одну позицію втратив, припустившись помилки та виїхавши за межі траси.

Підсумкові результати:

1. Кензо Крейгі (Велика Британія)
2. Енді Консані (Франція)
3. Крістіан Костоя (Іспанія)

5. Олександр Бондарев (Україна)

Напередодні в першій гонці етапу в Ле Кастелле Бондарев посів 27 місце.

Наступний старт для українця – четвертий етап італійської Формули-4, який відбудеться з 24 до 26 липня на трасі в Муджелло.

Олександр Бондарев

Олександр Бондарев

Бондарев провалив гонку на другому етапі E4 Championship у Ле-Кастелле
Бондарев кваліфікувався третім на другому етапі E4 Championship, однак був оштрафований та втратив позицію
За крок до подіуму: Бондарев фінішував 4-м у третій гонці першого етапу E4 Championship
Бондарев прорвався на 7 місце в другій гонці першого етапу E4 Championship
Бондарев фінішував п'ятим у стартовій гонці першого етапу E4 Championship

Останні новини