Бондарев фінішував у першій п'ятірці у другій гонці італійської Формули-4

Український гонщик академії Вільямс Олександр Бондарев посів п'яте місце в другій гонці першого етапу італійської Формули-4 в Мізано.

17-річний киянин розпочинав заїзд на 7 позиції. На старті гонки українець боровся з суперниками попереду, однак не міг прорватися вперед. Після машини безпеки, що з'явилась на трасі на 20-й хвилині заїзду Бондарев зумів відіграти дві позиції, що й визначило остаточне місце Олександра на фініші.

Раніше у першому заїзді дня Бондарев з 7 позиції прорвався на третю, однак через штраф у переможця гонки Нікколо Маккагнані опинився другим у протоколі.

У неділю, 10 травня, Олександр Бондарев змагатиметься у фінальному заїзді першого етапу італійської Ф-4.

Після перших двох гонок Бондарев посідає друге місце в загальному заліку, маючи 40 очок і відстаючи на 8 від лідера чемпіонату Альпа Аксоя, проте деякі конкуренти мають ще одну гонку в запасі, що запланована на неділю.

Зауважимо, що в італійській Формулі-4 пілоти після кваліфікації поділені на підгрупи, що виступатимуть у трьох гонках – гонка 1: групи B та C, гонка 2: групи A та B, гонка 3: групи A та C. У фінальний заїзд вийдуть найкращих 36 пілоти з групових гонок.