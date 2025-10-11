Кандидатка в президенти ФІА готова подати до суду на Федерацію

Лаура Віллар, яка готується взяти участь у виборах наступного президента ФІА, не виключає можливості судового позову проти керівного органу.

Про це повідомляє The Race.

Віллар продовжує свою передвиборчу кампанію, претендуючи на статус першої жінки-президента ФІА. 28-річна швейцарка розповіла, що між її юридичною командою та Федерацією відбуваються обміни думками щодо складної ситуації виборів.

"Наразі між моєю юридичною командою та адміністрацією ФІА триває офіційний обмін інформацією, оскільки поточна виборча процедура викликає обґрунтовані занепокоєння щодо відповідності статутам ФІА. Незалежні юридичні висновки, отримані моєю командою, також підтверджують, що кілька нещодавніх процедурних змін не відповідають статуту та мають бути виправлені. Відповідно до статті 1.3 статуту FIA, Федерація повинна дотримуватися найвищих стандартів управління, прозорості та демократії. Тому всі варіанти, включаючи юридичні та судові, залишаються на розгляді, щоб забезпечити повне дотримання цих принципів, відповідно до статусу ФІА як некомерційної асоціації французького права. Як кандидати, ми розділяємо колективну відповідальність за те, щоб ФІА залишалася маяком прозорості та демократії – принципів, які є основою її легітимності та глобальної довіри", – заявила Віллар.

Віллар посилається на поправки, які були прийняті у червні цього року. Вважається, що вони посилили владу чинного президента ФІА Мохаммеда Бен Сулаєма.

Варто зазначити, що жоден із суперників Сулаєма на виборах 12 грудня, ймовірно, не зможе виступити проти нього, оскільки вони не зможуть сформувати необхідний президентський список.

Кожен з кандидатів має підготувати власну команду з 10 осіб. До них входять президент Сенату, заступник президента з питань автомобільної мобільності та туризму, заступник президента зі спорту та сім віцепрезидентів зі спорту.

Якщо троє суперників, які висунули свої кандидатури (Віллар, колишній головний стюард Формули-1 Тім Меєр та Вірджинія Філіппо) не зможуть скласти президентський список, то вони навіть не потраплять до бюлетеня для голосування.