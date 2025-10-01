Колишня міжнародна модель без досвіду в гонках шокувала заявкою на посаду президента ФІА

На посаду президента Міжнародної автомобільної федерації з'явився несподіваний претендент в особі Вірджинії Філіппо.

Про це вона сама повідомила у соцмережах.

Будучи журналісткою та колишньою міжнародною моделлю, Філіппо планує стати першою в історії жінкою-президентом ФІА. При цьому на дану роль також претендує швейцарська гонщиця Лаура Віллар. Окрім них, у виборах президента ФІА братимуть участь колишній стюард Тім Меєр та чинний володар посади Мохаммед Бен Сулаєм.

"Я балотуюся на посаду президента ФІА. Не для того, щоб бути "першою", а щоб переконатися, що я не остання. Я вірю, що автоспорт повинен відображати реальний світ, сміливий, різноманітний і єдиний. Як жінка з глобальним баченням і глибокими коренями, я тут, щоб відкрити двері, які довго залишалися закритими. Давайте побудуємо ФІА, яка буде по-справжньому інклюзивною для кожного голосу, кожної історії, кожної пристрасті. Гонка в майбутнє починається зараз", – написала Філіппо.

Вірджинія Філіппо – бельгійська модель, яка брала участь у конкурсах "Міс Бельгія 2012" та "Міс Інтернешнл 2017". Вона не має досвіду в гонках, окрім запрошених виступів та участі в конкурсах спонсорів на низці заходів.

Зазначимо, що вибори наступного президента ФІА проходитимуть у грудні цього року у Ташкенті (Узбекистан).

Очікується, що заявки як Віллар, так і Філіппо не отримають значної підтримки. Головним фаворитом на перемогу вважається Бен Сулаєм, який претендує на другий чотирирічний термін на посаді. У грудні 2021 року він замінив у ролі президента ФІА Жана Тодта, колишнього спортивного директора Феррарі.

Нагадаємо, що Мохаммед Бен Сулаєм не підтримав ідею президента Формули-1 Стефано Доменікалі зі збільшення кількості спринтерських гонок, починаючи з 2027 року.

