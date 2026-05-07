Чемпіон Формули-1 виступить у серії Porsche Supercup

Чемпіон світу Формули-1 1997 року Жак Вільньов візьме участь у новому сезоні гоночної серії Porsche Supercup.

Про це повідомляє Crash.Net.

Канадський автогонщик виступить у чемпіонаті на автомобілях класу GT3 у статусі запрошеного гостя. Дизайн авто буде виконаний у кольорах його знаменитого шолома, на створення якого Вільньова надихнули светри матері.

Стартовий етап змагань сезону 2026 року відбудеться з 4 по 6 червня в Монако. Зазначимо, що усі вісім раундів турніру проходять як гонки підтримки під час проведення етапів Формули-1.

Після завершення кар'єри у Формулі-1 наприкінці 2006 року 55-річний канадець встиг спробувати сили у багатьох категоріях. Переможець Інді-500 та чемпіон серії CART брав участь у змаганнях NASCAR, V8 Supercars, Формули E, світового чемпіонату з ралі-кросу та у турнірах класу GT. У період між спортивними виступами Жак Вільньов працює запрошеним аналітиком на телеканалі Sky Sports.

Нагадаємо, що у класі GT3 також буде виступати Макс Ферстаппен на 24 годинах Нюрбургрингу. Через його участь на легендарних перегонах проїде найбільша кількість команд з 2014 року.