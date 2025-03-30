Падіння Маркеса допомогло Баньяї виграти драматичний Гран-прі Америк
Італійський мотогонщик команди Ducati Lenovo Франческо Баньяя став переможцем третього етапу MotoGP сезону-2025 – Гран-прі Америк-2025.
2-разовий чемпіон MotoGP зумів випередити свого напарника Марка Маркеса, який впав на екваторі гонки та був змушений зійти з дистанції.
Надалі італієць втримував перевагу над братом партнера по команді, Алексом Маркесом. Ця перемога стала для Баньяї першою в нинішньому сезоні та допомогла наблизитися до Марка Маркеса в загальному заліку.
MotoGP. Результати гран-прі Америк
- Франческо Баньяя (Дукаті) – 19 кіл;
- Алекс Маркес (Дукаті) +2,089;
- Фабіо Ді Джаннантоніо (Дукаті) +3,594;
- Франко Морбіделлі (Дукаті) +10,732;
- Джек Міллер (Ямаха) +11,857;
- Марко Бедзеккі (Апрілья) +12,238;
- Енеа Бастьяніні (КТМ) +12,815;
- Лука Маріні (Хонда) +15,646;
- Ай Огура (Апрілья) +16,344;
- Фабіо Квартараро (Ямаха) +18,255.
Напередодні Марк Маркес виграв Гран-прі Таїланду та тріумфував у Аргентині під час другого етапу MotoGP.
Зазначимо, що за перемогу в гонці дається 25 балів, за друге місце 20, третє – 16, четверте – 13, п'яте – 11 і з шостого по 15 дають від 10 до 1 залікового балу відповідно.
Нагадаємо, що чинний чемпіон серії Хорхе Мартін з Aprilla Racing пропустив перші три етапи сезону через травму отриману на тренуванні.