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Падіння Маркеса допомогло Баньяї виграти драматичний Гран-прі Америк

Станіслав Лисак — 30 березня 2025, 23:02
Падіння Маркеса допомогло Баньяї виграти драматичний Гран-прі Америк
Getty Images

Італійський мотогонщик команди Ducati Lenovo Франческо Баньяя став переможцем третього етапу MotoGP сезону-2025 – Гран-прі Америк-2025.

2-разовий чемпіон MotoGP зумів випередити свого напарника Марка Маркеса, який впав на екваторі гонки та був змушений зійти з дистанції.

Надалі італієць втримував перевагу над братом партнера по команді, Алексом Маркесом. Ця перемога стала для Баньяї першою в нинішньому сезоні та допомогла наблизитися до Марка Маркеса в загальному заліку.

MotoGP. Результати гран-прі Америк

  1. Франческо Баньяя (Дукаті) – 19 кіл;
  2. Алекс Маркес (Дукаті) +2,089;
  3. Фабіо Ді Джаннантоніо (Дукаті) +3,594;
  4. Франко Морбіделлі (Дукаті) +10,732;
  5. Джек Міллер (Ямаха) +11,857;
  6. Марко Бедзеккі (Апрілья) +12,238;
  7. Енеа Бастьяніні (КТМ) +12,815;
  8. Лука Маріні (Хонда) +15,646;
  9. Ай Огура (Апрілья) +16,344;
  10. Фабіо Квартараро (Ямаха) +18,255.

Напередодні Марк Маркес виграв Гран-прі Таїланду та тріумфував у Аргентині під час другого етапу MotoGP.

Зазначимо, що за перемогу в гонці дається 25 балів, за друге місце 20, третє – 16, четверте – 13, п'яте – 11 і з шостого по 15 дають від 10 до 1 залікового балу відповідно.

Нагадаємо, що чинний чемпіон серії Хорхе Мартін з Aprilla Racing пропустив перші три етапи сезону через травму отриману на тренуванні.

MotoGP Франческо Баньяя Дукаті Леново Тім Марк Маркес

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