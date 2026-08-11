Ріо-де-Жанейро прийматиме старт сезону MotoGP 2027

Ріо-де-Жанейро було обрано місцем, де розпочнеться сезон MotoGP 2027.

Про це повідомляє пресслужба змагань.

Як зазначається, стартові заходи проходитимуть на пляжі Ботафого, під знаменитою горою Цукрова голова. Таке рішення було ухвалене внаслідок високих прибутків повернення MotoGP у Бразилію в минулому сезоні, коли на Гран-прі в Гоянії було розпродано близько 150 тисяч квитків.

За словами мера міста Ріо-де-Жанейро Едуарда Кавальєре, мотоперегонний турнір здатен показати найкраще, що представляє його місто.

"Мало які міста можуть зрівнятися з Ріо за поєднанням природної краси, спортивної пристрасті та всесвітньо відомих пам'яток. Від пляжу Ботафого до статуї Христа-Спасителя — ця подія продемонструє найкраще, що є в Ріо-де-Жанейро, мільйонам уболівальників по всьому світу, водночас подарувавши незабутні враження гонщикам, командам, партнерам та гостям.

Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч із сім'єю MotoGP та вболівальниками з усього світу в нашому місті", – заявив він.

На відкритті турніру будуть присутні зірки та різні артисти.

Додамо, що старт наступного сезону MotoGP відбудеться 21 лютого наступного року.

Нагадаємо, що на нещодавньому Гран-Прі Німеччини в MotoGP здобув перемогу легендарний іспанський пілот Дукаті Марк Маркес.