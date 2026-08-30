Маркес виграв Гран-прі Арагона та загострив боротьбу за титул Moto GP
У неділю, 30 серпня, відбувся 14-й етап Moto GP сезону-2026, який пройшов у Альканьїсе (Іспанія).
Легендарний іспанський пілот Дукаті Марк Маркес впевнено виграв етап, попри проблему з регулятором висоти підвіски на перших колах.
Друге місце посів Педро Акоста (KTM), який чинив найбільший опір лідеру, а володар поул-позиції Марко Беццеккі (Aprilia) фінішував третім.
Результати Гран-прі Арагону
- Марк Маркес (Дукаті) – 41:10.969
- Педро Акоста (КТМ) +1.754
- Марко Бедзеккі (Апрілья) +3.629
- Алекс Маркес (Грезіні) +8.687
- Хорхе Мартін (Апрілья) +12.572
- Фермін Альдегер (Грезіні) +17.687
- Фабіо Ді Джаннантоніо (Дукаті) +23.136
- Енеа Бастьяніні (КТМ) +25.741
- Діого Морейра (Хонда) +25.899
- Бред Біндер (КТМ) +26.441
Марк Маркес здобув максимум балів (37) за вікенд і піднявся на 2-ге місце в загальному заліку. Подвійне 5-те місце Хорхе Мартіна скоротило його перевагу на вершині чемпіонату до 19 очок.
Раніше повідомлялося, що Ріо-де-Жанейро було обрано місцем, де розпочнеться сезон MotoGP 2027.