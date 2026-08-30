Маркес виграв Гран-прі Арагона та загострив боротьбу за титул Moto GP

У неділю, 30 серпня, відбувся 14-й етап Moto GP сезону-2026, який пройшов у Альканьїсе (Іспанія).

Легендарний іспанський пілот Дукаті Марк Маркес впевнено виграв етап, попри проблему з регулятором висоти підвіски на перших колах.

Друге місце посів Педро Акоста (KTM), який чинив найбільший опір лідеру, а володар поул-позиції Марко Беццеккі (Aprilia) фінішував третім.

Результати Гран-прі Арагону

Марк Маркес (Дукаті) – 41:10.969 Педро Акоста (КТМ) +1.754 Марко Бедзеккі (Апрілья) +3.629 Алекс Маркес (Грезіні) +8.687 Хорхе Мартін (Апрілья) +12.572 Фермін Альдегер (Грезіні) +17.687 Фабіо Ді Джаннантоніо (Дукаті) +23.136 Енеа Бастьяніні (КТМ) +25.741 Діого Морейра (Хонда) +25.899 Бред Біндер (КТМ) +26.441

Марк Маркес здобув максимум балів (37) за вікенд і піднявся на 2-ге місце в загальному заліку. Подвійне 5-те місце Хорхе Мартіна скоротило його перевагу на вершині чемпіонату до 19 очок.

Раніше повідомлялося, що Ріо-де-Жанейро було обрано місцем, де розпочнеться сезон MotoGP 2027.