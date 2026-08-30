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Маркес виграв Гран-прі Арагона та загострив боротьбу за титул Moto GP

Олександр Булава — 30 серпня 2026, 17:29
Маркес виграв Гран-прі Арагона та загострив боротьбу за титул Moto GP

У неділю, 30 серпня, відбувся 14-й етап Moto GP сезону-2026, який пройшов у Альканьїсе (Іспанія).

Легендарний іспанський пілот Дукаті Марк Маркес впевнено виграв етап, попри проблему з регулятором висоти підвіски на перших колах.

Друге місце посів Педро Акоста (KTM), який чинив найбільший опір лідеру, а володар поул-позиції Марко Беццеккі (Aprilia) фінішував третім.

Результати Гран-прі Арагону

  1. Марк Маркес (Дукаті) – 41:10.969
  2. Педро Акоста (КТМ) +1.754
  3. Марко Бедзеккі (Апрілья) +3.629
  4. Алекс Маркес (Грезіні) +8.687
  5. Хорхе Мартін (Апрілья) +12.572
  6. Фермін Альдегер (Грезіні) +17.687
  7. Фабіо Ді Джаннантоніо (Дукаті) +23.136
  8. Енеа Бастьяніні (КТМ) +25.741
  9. Діого Морейра (Хонда) +25.899
  10. Бред Біндер (КТМ) +26.441

Марк Маркес здобув максимум балів (37) за вікенд і піднявся на 2-ге місце в загальному заліку. Подвійне 5-те місце Хорхе Мартіна скоротило його перевагу на вершині чемпіонату до 19 очок.

Раніше повідомлялося, що Ріо-де-Жанейро було обрано місцем, де розпочнеться сезон MotoGP 2027.

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