Маркес тріумфував на Гран-прі Японії, випередивши двох пілотів Апрілії
Результат Гран-прі Японії на MotoGP 4 жовтня
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Іспанський мотогонщик команди Дукаті Марк Маркес став переможцем Гран-прі Японії – 16-го етапу чемпіонату світу MotoGP 2026 року.
Він більше, ніж на секунду випередив свого земляка Хорхе Мартіна з Апрілії. Трійку замкнув ще один представник цієї команди Марко Бедзеккі.
Зазначимо, що після цього тріумфу Маркес впритул наблизився до Мартіна в загальному заліку. Тепер різниця між іспанцями складає лише два залікові бали.
Нагадаємо, що попередні етап виграв Педро Акоста. То була його перша в кар'єрі перемога в елітному класі MotoGP.