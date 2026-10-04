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Маркес тріумфував на Гран-прі Японії, випередивши двох пілотів Апрілії

Денис Іваненко — 4 жовтня 2026, 10:45
Маркес тріумфував на Гран-прі Японії, випередивши двох пілотів Апрілії
Результат Гран-прі Японії на MotoGP 4 жовтня
Getty Images

Іспанський мотогонщик команди Дукаті Марк Маркес став переможцем Гран-прі Японії – 16-го етапу чемпіонату світу MotoGP 2026 року.

Він більше, ніж на секунду випередив свого земляка Хорхе Мартіна з Апрілії. Трійку замкнув ще один представник цієї команди Марко Бедзеккі.

Результати Гран-прі Японії
Результати Гран-прі Японії
MotoGP

Зазначимо, що після цього тріумфу Маркес впритул наблизився до Мартіна в загальному заліку. Тепер різниця між іспанцями складає лише два залікові бали.

Нагадаємо, що попередні етап виграв Педро Акоста. То була його перша в кар'єрі перемога в елітному класі MotoGP.

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