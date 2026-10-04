Маркес тріумфував на Гран-прі Японії, випередивши двох пілотів Апрілії

Іспанський мотогонщик команди Дукаті Марк Маркес став переможцем Гран-прі Японії – 16-го етапу чемпіонату світу MotoGP 2026 року.

Він більше, ніж на секунду випередив свого земляка Хорхе Мартіна з Апрілії. Трійку замкнув ще один представник цієї команди Марко Бедзеккі.

Результати Гран-прі Японії MotoGP

Зазначимо, що після цього тріумфу Маркес впритул наблизився до Мартіна в загальному заліку. Тепер різниця між іспанцями складає лише два залікові бали.

The title fight is heating up 🔥 #JapaneseGP 🇯🇵 https://t.co/I4FiS6Dywi — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 4, 2026

Нагадаємо, що попередні етап виграв Педро Акоста. То була його перша в кар'єрі перемога в елітному класі MotoGP.