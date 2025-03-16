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Брати Маркеси знову на вершині: Марк фінішував першим, Алекс – другий на Гран-прі Аргентини

Микола Дендак — 16 березня 2025, 22:38
Брати Маркеси знову на вершині: Марк фінішував першим, Алекс – другий на Гран-прі Аргентини
Марк Маркес
x.com/MotoGP

Іспанський гонщик команди Ducati Lenovo Марк Маркес став переможцем етапу MotoGP сезону-2025 – Гран-прі Аргентини в Термас-де-Ріо-Ондо.

6-разовий чемпіон світу чемпіон світу випередив свого молодшого брата Алекса. Зауважимо, що брати Маркеси вчетверте поспіль зробили переможний дубль.

На третє місце претендували одразу двоє гонщиків Дукаті. Боротьба за подіум завершилася на користь Франко Морбіделлі – він випередив Франческо Баньяя всього на пів секунди.

MotoGP. Результати гран-прі Арентини

  1. Марк Маркес (Дукаті) – 41:11.100 (25 кіл).
  2. Алекс Маркес (Дукаті) +1.362.
  3. Франко Морбіделлі (Дукаті) +4.695.
  4. Франческо Баньяя (Дукаті) +5.536.
  5. Фабіо Ді Джаннантоніо (Дукаті) +7.138.
  6. Жоанн Зарко (Хонда) +7.487.
  7. Бред Біндер (КТМ) +14.294.
  8. Ай Огура (Апрілья) +14.447.
  9. Педро Акоста (КТМ) +15.646.
  10. Жоан Мір (Хонда) +15.787.

Наступний етап сезону пройде з 28 до 30 березня 2025 року.

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