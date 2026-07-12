MotoGP. Марк Маркес виграв Гран-Прі Німеччини

Легендарний іспанський пілот Дукаті Марк Маркес став переможцем Гран-Прі Німеччини в MotoGP. Він випередив двох пілотів команди SuperFile Trackhouse – японця Аї Огуру та іспанця Рауля Фернандеса.

Це друге перемога Маркеса у поточному сезоні, яка дозволила йому піднятися на третє місце в загальному заліку. Лідер чемпіонату, іспанець Хорхе Мартін із Апрілії, фінішував у Німеччині п'ятим.

Результати Гран-Прі Німеччини:

Загальний залік:

Нагадаємо, напередодні Марко Бедзеккі зламав ключицю внаслідок падіння в кваліфікації та опустився в загальному заліку з 2 на 4 місце. Після Гран-Прі Німеччини в чемпіонаті MotoGP 2026 року наступає літня пауза. Наступний етап – Гран-При Великої Британії, яке відбудеться 8-9 серпня.