Нове падіння на трасі: чемпіон MotoGP пропустить перший етап нового сезону

Чинний чемпіон світу з MotoGP Хорхе Мартін пропустить перше Гран-прі нового сезону, яке відбудеться в Тайланді, оскільки отримав травму під час тестового заїзду.

Про це повідомила пресслужба MotoGP.

Мартін отримав перелом руки. У вівторок у Барселоні йому зроблять операцію. Час відновлення буде визначено після завершення операції.

Aprilla Racing підтвердила, що Лоренцо Савадорі замінить чинного чемпіона світу на першому етапі.

Зазначимо, що на початку лютого на тестовому заїзді в Малайзії 27-річний гонщик зламав руку та ногу, втративши керування на трасі у Сепанзі.

Сезон-2024 став для Мартіна четвертим у найвищому класі і завершився чемпіонським титулом. У сезоні 2023 року він боровся за титул до останнього заїзду, але посів друге місце. У його активі 31 подіум у MotoGP, включаючи вісім перемог.

У міжсезоння він перейшов до Aprilla Racing. Попередні чотири сезони Хорхе виступав за команду Pramac.