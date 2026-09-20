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Акоста здобув першу в кар’єрі перемогу в MotoGP, Мартін очолив чемпіонат

Олег Дідух — 20 вересня 2026, 16:13
Акоста здобув першу в кар’єрі перемогу в MotoGP, Мартін очолив чемпіонат
Педро Акоста
Getty Images

Іспанський мотогонщик команди КТМ Педро Акоста став переможцем Гран-Прі Австрії – 15-го етапу чемпіонату світу MotoGP 2026 року. Він більш ніж на секунду випередив двох пілотів Апрілії – свого співвітчизника Хорхе Мартіна та італійця Марко Бедзеккі.

Підсумкові результати:

Для Акости це перша в кар'єрі перемога в елітному класі MotoGP. Мартін завдяки своєму другому місцю вирвався в одноосібні лідери загального заліку. Марк Маркес із Дукаті, який перед австрійським етапом ділив із ним лідерство, фінішував лише п'ятим і тепер відстає на 12 балів. Акоста завдяки своїй перемозі піднявся на четверте місце в заліку, випередивши італійця Фабіо Ді Джаннантоніо.

Загальний залік:

Наприкінці серпня Маркес виграв Гран-Прі Арагону.

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