Акоста здобув першу в кар’єрі перемогу в MotoGP, Мартін очолив чемпіонат

Іспанський мотогонщик команди КТМ Педро Акоста став переможцем Гран-Прі Австрії – 15-го етапу чемпіонату світу MotoGP 2026 року. Він більш ніж на секунду випередив двох пілотів Апрілії – свого співвітчизника Хорхе Мартіна та італійця Марко Бедзеккі.

Підсумкові результати:

Для Акости це перша в кар'єрі перемога в елітному класі MotoGP. Мартін завдяки своєму другому місцю вирвався в одноосібні лідери загального заліку. Марк Маркес із Дукаті, який перед австрійським етапом ділив із ним лідерство, фінішував лише п'ятим і тепер відстає на 12 балів. Акоста завдяки своїй перемозі піднявся на четверте місце в заліку, випередивши італійця Фабіо Ді Джаннантоніо.

Загальний залік:

Наприкінці серпня Маркес виграв Гран-Прі Арагону.