Ферстаппен виграв кваліфікацію гонки NLS2 на Нюрбургрингу

Пілот команди Ред Булл Формули-1 Макс Ферстаппен здобув поул-позицію на етапі NLS2 (Nürburgring Langstrecken-Serie).

Нідерландець, який виступає за власну команду Verstappen Racing, показав найкращий час у кваліфікації, випередивши найближчого переслідувача на 1,974 секунди.

Зазначимо, що гонка ADAC Barbarossa Prize розпочнеться о 13:00 за київським часом.

Для Ферстаппена це перший гоночний виїзд за кермом Mercedes-AMG GT3 Evo перед головним стартом – 24-годинним марафоном на Нюрбургрингу, який відбудеться 16-17 травня.

Нагадаємо, що підготовку до дебюту 28-річний пілот розпочав заздалегідь. Він отримав ліцензію DMSB Permit Nordschleife, яка необхідна для виступів на трасі Нордшляйфе. Також 28-річний гонщик виграв один із етапів NLS за кермом Ferrari 296 GT3.

Раніше Ферстаппен розкритикував новий регламент Формули-1. Чотириразовий чемпіон світу висловив незадоволення технічними правилами сезону 2026.